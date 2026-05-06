Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi

Stefania Sandrelli sale sul palco dei David di Donatello per consegnare il Premio Speciale Cinecittà 71 al suo caro amico Vittorio Storaro.

Un maestro speciale "che amimao tantissimo", spiega Manuela Cacciamani, Amministratore Delegato di Cinecittà, salita sul palco insieme con Stefania Sandrelli per omaggiare Storaro, 85 anni, "il maestro della luce", come giustamente lo definisce Flavio Insinna.

Tra i più celebri direttori della fotografia della storia del cinema, vincitore di tre premi Oscar per il suo lavoro in Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore, Vittorio Storaro riceve una standing ovation e tanto affetto. "Mi fa molto piacere ricevere un riconoscimento come questo in Italia, in lingua italiana, perché io ho fatto gli studi in Italia, poi i primi film inizialmente erano girati una parte negli studi di Cinecittà e una parte nelle location, ma lo stampo di questi studios c'è sempre stato".

Una vita dedicata al cinema: "Più o meno, ho fatto 80 film. E per ogni film ho dedicato circa sei mesi", afferma Vittorio Storaro.