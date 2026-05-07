Introduzione
Ha vinto ben 8 David di Donatello durante la cerimonia di premiazione andata in scena ieri sera, 6 maggio 2026, tra cui l'ambito riconoscimento al Miglior film: Le città di pianura di Francesco Sossai è un road movie nella sterminata pianura veneta che viaggia alla velocità con cui si smaltisce una sbronza.
Si tratta di un film che ruota attorno a tre temi fondamentali: l’alcol, l’amicizia e l’architettura. Così il regista Francesco Sossai parla dell’aneddoto da cui è nata la sua opera. "In una notte d’inverno del 2015 incontrammo un giovane studente di architettura dello IUAV di Venezia: nacque una grande amicizia. La mattina dopo, per scherzo, gli parlammo di un film – Le città di pianura, appunto – su due uomini che partivano dalle montagne per andare a bere l’ultima a Venezia". Insomma, un film che è nato un po’ per gioco.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Le città di pianura, che ha trionfato alla71ª edizione dei David di Donatello. Tra gli otto premi conquistati, spiccano quelli di Miglior film, regia e sceneggiatura originale.
Quello che devi sapere
La trama della commedia
Ne Le città di pianura, i protagonisti del racconto sono Carlobianchi e Doriano, due uomini cinquantenni accomunati dall’ossessione per il bere e dalla continua ricerca del “bicchiere della staffa”, ovvero l’ultimo drink consumato dopo una lunga bevuta prima di salutarsi.
Nel loro percorso incontrano Giulio, un giovane studente di architettura, che decidono di accogliere sotto la propria protezione. Attraverso questo incontro, i due finiscono progressivamente per influenzarne il modo di vivere, trasformandone la visione del mondo, dell’amore e delle relazioni.
Il viaggio si sviluppa attraverso il Veneto, in un continuo spostarsi da un bar all’altro, dove esperienze, incontri e conversazioni diventano il contesto in cui si costruisce questa particolare dinamica tra i protagonisti.
Il cast
Il film Le città di pianura, diretto da Francesco Sossai e scritto insieme ad Adriano Candiago, vede come protagonisti Filippo Scotti nei panni di Giulio e i fantastici Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla che vivono in uno stato di ubriachezza perenne. Ma dietro l’alcol, dietro la commedia, lo sberleffo e la voglia di divertirsi, si nascondono disincanto, malinconia e amarezza. Sono personaggi pieni di contraddizioni, che però testimoniano una vita che, nonostante tutto, vale la pena vivere.
Un ritiro sui colli
Sossai ha detto che il film Le città di pianura prende ispirazione da ciò che conosce meglio: la sua terra d’origine e le persone che la frequentano, pur non essendoci rimandi autobiografici espliciti. Insieme a Candiago si è ritirato sui colli della Pedemontana dove, in una chiesa abbandonata, hanno sparso tutti gli appunti su un tavolo provando a riorganizzarli come fossero pezzi di una mappa più grande. Tra le principali influenze per Le città di pianura il regista cita Marco Ferreri, Elio Petri, Francesco Rosi, Carlo Lizzani, ma anche la grande tradizione della commedia all’italiana con titoli come Il Sorpasso e I Vitelloni.
Krano e la colonna sonora
Krano, artista veneto che compone musica in dialetto e in stile folk, ha realizzato le musiche originali del film Le città di pianura, vincendo il David di Donatello alla Miglior canzone originale per Ti.
Sossai ha raccontato che in Veneto esiste un rumore costante di fondo, una sorta di bassa frequenza che accompagna sempre la vita quotidiana: il motore a scoppio, lo spostamento delle merci, automobili, camion, motociclette, aerei. Una cacofonia di suoni indistinti che costituisce il paesaggio sonoro del territorio. La musica di Krano, che racconta il Veneto in dialetto ma con uno stile ispirato al folk americano degli anni Settanta, si è intrecciata con questa dimensione. Proprio la contrapposizione tra la pesantezza del traffico e la leggerezza delle sue melodie è sembrata perfetta per il film.
Le location del film
Le riprese di Le città di pianura si sono svolte in Veneto, nella pianura da cui il film prende il titolo, ma anche nell’entroterra, tra Sedico, Feltre, Padova, Chioggia e Treviso. Sossai ha spiegato di aver preparato il film lavorando nei luoghi come farebbe un fotografo: scrivendo scene, ascoltando le persone nei bar e sui mezzi di trasporto. Ha isolato i luoghi che lo interessavano e che, messi insieme, davano un’idea complessa della diversità del territorio. L’obiettivo non era giudicare ciò che è bello o brutto, ma offrire uno sguardo più articolato e autentico sulla sua terra.
L'esperienza a Cannes
L'opera del regista bellunese, Le città di pianura, è stata presentata nella sezione Un Certain Regard all’ultima edizione del Festival di Cannes il 21 maggio 2025 riscuotendo anche un discreto successo da parte della critica. Prodotto da Vivo Film con Rai Cinema in collaborazione con Maze Pictures. L’arrivo in sala invece è stato il 2 ottobre scorso con la distribuzione curata da Luky Red e il giorno di debutto si è piazzato al decimo posto come miglior incasso, un risultato interessante considerando i pochi schermi che lo proiettano.