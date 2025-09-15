Oscar 2026, 24 film in corsa per la candidatura italiana

L’ANICA ha ufficializzato i titoli in corsa per rappresentare l’Italia nella categoria Miglior Film Internazionale agli Oscar. Il comitato di selezione si riunirà il 23 settembre per la scelta finale
L’ANICA ha reso noti i titoli italiani che concorreranno alla designazione del film che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026 nella categoria “International Feature Film Award”. La selezione riguarda opere distribuite in sala tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025, purché fuori dagli Stati Uniti e dai loro territori. Per essere ammissibili, i film devono aver avuto almeno sette giorni consecutivi di proiezione pubblica in una sala commerciale. Il Comitato di Selezione, istituito presso l’ANICA su richiesta dell’Academy, si riunirà martedì 23 settembre per votare il titolo che accederà alla fase internazionale.
I titoli in gara
- Berlinguer. La grande ambizione – Andrea Segre
- Diamanti – Ferzan Özpetek
- Diva Futura – Giulia Louise Steigerwalt
- Duse – Pietro Marcello
- Elisa – Leonardo Di Costanzo
- Eterno visionario – Michele Placido
- Familia – Francesco Costabile
- Follemente – Paolo Genovese
- Fuori – Mario Martone
- Hey Joe – Claudio Giovannesi
- Il monaco che vinse l’Apocalisse – Jordan River
- Il nibbio – Alessandro Tonda
- Il ragazzo dai pantaloni rosa – Margherita Ferri
- Il treno dei bambini – Cristina Comencini
- L’amore che ho – Paolo Licata
- L’orto americano – Pupi Avati
- La vita da grandi – Greta Scarano
- Le assaggiatrici – Silvio Soldini
- Le città di pianura – Francesco Sossai
- Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta – Gianluca Jodice
- Napoli - New York – Gabriele Salvatores
- Sotto le nuvole – Gianfranco Rosi
- Trifole – Le radici dimenticate – Gabriele Fabbro
- Vittoria – Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman
Le tappe chiave verso la notte degli Oscar
Dopo la selezione italiana del 23 settembre, l’Academy annuncerà la shortlist ufficiale dei candidati internazionali il 16 dicembre 2025. Le nomination saranno rese note il 22 gennaio 2026, mentre la cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026, con Conan O’Brien confermato alla conduzione per il secondo anno consecutivo
