Oscar 2026, 24 film in corsa per la candidatura italiana

L’ANICA ha reso noti i titoli italiani che concorreranno alla designazione del film che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026 nella categoria “International Feature Film Award”. La selezione riguarda opere distribuite in sala tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025, purché fuori dagli Stati Uniti e dai loro territori. Per essere ammissibili, i film devono aver avuto almeno sette giorni consecutivi di proiezione pubblica in una sala commerciale. Il Comitato di Selezione, istituito presso l’ANICA su richiesta dell’Academy, si riunirà martedì 23 settembre per votare il titolo che accederà alla fase internazionale.