Duse, Pietro Marcello racconta la divina. La recensione del film

Il film in Concorso a Venezia 82 porta Valeria Bruni Tedeschi a incarnare Eleonora Duse, leggenda del teatro italiano. Un'opera appassionata e vibrante che attraversa la Grande Guerra e l’ascesa del fascismo, mettendo in scena un’artista fragile e ribelle. Tra mito e verità, poesia e storia, Duse torna a vivere: donna che sbaglia eppure resiste, viaggiatrice instancabile verso l’eternità

C’è una frase che ritorna, come un’eco nei corridoi del tempo: si può rinunciare alla vita stessa, ma mai alla propria natura. È questa la stella polare che guida Duse, il nuovo film di Pietro Marcello presentato in concorso alla Mostra di Venezia (LA DIRETTA) e in arrivo nelle sale italiane dal 18 settembre. Un’opera che non è un semplice biopic, ma un poema cinematografico sul crepuscolo e sulla resistenza, sulla fragilità e sulla grandezza di Eleonora Duse, la più rivoluzionaria delle attrici italiane, qui incarnata da una Valeria Bruni Tedeschi che sembra recitare non solo con il corpo, ma con l’anima stessa.

Una vita che ritorna in scena Il film si concentra sugli ultimi anni della Divina, dal 1917 al 1923, quando, dopo la Grande Guerra e mentre il fascismo cresce come un’ombra velenosa, la Duse sceglie di tornare al teatro, nonostante la malattia, i rovesci economici, i legami affettivi spezzati. Pietro Marcello racconta questa epopea privata con il respiro di un romanzo visivo: treni che attraversano un’Italia ferita, stanze che si riempiono di luce come quadri impressionisti, il Milite Ignoto che diventa simbolo di un Paese smarrito. La vita della Duse non è solo una biografia, ma un viaggio perpetuo, un treno che non si ferma mai. “Non ho mai avuto così freddo”, sussurra il film nelle ultime battute. Duse appare su una piccola barca, con gli stivaletti bianchi senza lacci, attraversando le secche del tempo come un’ombra decisa a tornare. Approfondimento Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

Valeria Bruni Tedeschi, la Divina imperfetta Bruni Tedeschi si appropria del personaggio con una delicatezza febbrile. “Ho cercato di diventare amica della Duse, di volerle bene”, ha confessato in conferenza stampa. La sua interpretazione è un continuo oscillare tra forza e fragilità, orgoglio e resa, grandezza e caduta. Non c’è traccia di monumentalità sterile: la Duse cinematografica è una donna che sbaglia, che sogna, che perde, e che proprio per questo diventa vera. È un’eroina spezzata che non vuole essere star, ma semplicemente essere umana.

L’arte come resistenza Il teatro diventa in Duse non un rifugio, ma un campo di battaglia. Con il suo modo rivoluzionario di recitare – lontano dalle declamazioni della sua epoca, vicino alla verità del corpo e del respiro – Eleonora trasforma ogni gesto in un atto politico. Recitare, per lei, significa resistere: resistere al tempo che passa, ai governi autoritari, alle malattie del corpo e dell’anima. Pietro Marcello costruisce intorno a questa idea un film che non vuole solo restituire un ritratto storico, ma evocare l’anima di una donna che non ha mai smesso di cercare. Nel film c’è anche un incontro con Sarah Bernhardt (Noémie Lvovsky), la grande attrice francese che, dopo una prima de La donna del mare, invita la Duse ad abbandonare Ibsen e quel teatro del passato per immergersi nel presente. La Divina accetta la sfida e interpreta un’Ecuba delle trincee scritta da Giacomo Rossetti Dubois, ma sarà un disastro: il mito non sempre si lascia piegare all’attualità.

Un’epica intima e collettiva Nella scrittura di Letizia Russo, Guido Silei e dello stesso Marcello, la Duse appare come un personaggio in rivolta, destinato a sacrificare tutto: affetti, salute, successo, benessere economico. Ma ogni sconfitta diventa per lei un atto di creazione. “Forse l’arte non può salvare il mondo – scrivono gli autori – ma l’anima dell’uomo sì, quella solo l’arte può salvarla”. È questa la tensione che anima il film: la dialettica tra la brutalità della storia e la leggerezza immortale dell’arte. Centrale è il rapporto con Gabriele D’Annunzio (Fausto Russo Alesi). Le lettere, i regali, i soprannomi – Ghisola, Ghisolabella, Isa, Perdita, Nomade – raccontano una relazione che è al tempo stesso fusione e distanza, passione e resa. Anche il Vate, però, finirà sconfitto dal mondo, come se la Storia non risparmiasse nessuno, nemmeno i demiurghi.

Scenografie come quadri, costumi come confessioni La fotografia di Marco Graziaplena, i costumi di Ursula Patzak, le scenografie di Gaspare De Pascali evocano un mondo sospeso tra realismo e sogno. Non c’è mai un naturalismo sterile, piuttosto una pittura in movimento, fatta di blu profondi e veli trasandati, di atmosfere che oscillano tra Vermeer e Tarkovskij. La Duse appare spesso vestita con un’eleganza disordinata, lontana dal fasto della Bernhardt: tuniche fluide, abiti senza gioielli, un’apparizione fragile eppure regale. Tra le pieghe private, spicca la figura di Enrichetta Marchetti (Noémie Merlant), figlia della Duse: un rapporto difficile, fatto di assenze, ferite, ritorni mancati. Una figlia che si ritrova al teatro solo in occasione di una prima, sempre in bilico tra il desiderio di vicinanza e il peso ingombrante di una madre-mito.

Il coro intorno alla Divina Non è un film solo sulla Duse, ma anche sulla costellazione di personaggi che la circondano. Désirée (Fanni Wrochna), amica e assistente devota, resta sempre al suo fianco, quasi un’ombra fedele che custodisce l’immortalità della Divina. E poi c’è Memo Benassi (Vincenzo Nemolato), con gli occhi bistrati, figura di struggente fragilità e tensione scenica, pronto a riflettere in controluce la grandezza e le incrinature della protagonista.

Marcello e la Divina Pietro Marcello ha sempre oscillato tra documentario e finzione, tra cronaca e mito. Dopo Martin Eden e Le vele scarlatte, con Duse compie un passo ulteriore: non ci restituisce la “vera” Eleonora, ma la sua essenza. “Non volevamo raccontare chi fosse, ma restituirne l’anima”, ha dichiarato. E in questo c’è la forza del film: nella sua capacità di fare cinema come evocazione, non come illustrazione.

Un atto d’amore e ribellione Duse non è un film che consola, ma che interroga. Non offre certezze, ma rilancia domande: qual è il ruolo dell’artista in tempi di paura e violenza? Cosa resta quando il corpo si piega e la voce si spegne? Forse, come suggerisce Valeria Bruni Tedeschi, resta il desiderio ostinato di continuare a respirare attraverso l’arte. Duse è il racconto di una donna in anticipo sul suo tempo, di un’attrice che ha inventato un nuovo modo di stare in scena, e di un regista che oggi la trasforma in mito per le generazioni future. Eleonora Duse, “la Divina”, non ha lasciato registrazioni della sua voce. Ma in questo film la sua voce sembra finalmente risuonare: fragile, spezzata, indomita. È il suono di un’anima che non si arrende, che continua a viaggiare, come un treno in corsa, verso l’eternità.