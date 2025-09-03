Duse, il film con Valeria Bruni Tedeschi oggi in concorso a Venezia

La pellicola Duse ha una durata di 125 minuti, è in lingua italiana e prodotto interamente in Italia. Sarà proiettata in diverse sale nell’ambito del programma della Mostra del Cinema di Venezia 2025, con appuntamenti dedicati sia al pubblico sia agli accreditati della Mostra del Cinema di Venezia.

Per il pubblico, Duse verrà proiettato il 3 settembre alle 18:45 nella Sala Grande e alle 20:00 al PalaBiennale. Per gli accreditati, le proiezioni previste includono il 3 settembre alle 08:30 nella Sala Grande e alle 11:15 nella Sala Darsena, mentre il 4 settembre è programmata una proiezione alle 11:00 al PalaBiennale.