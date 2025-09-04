Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

Giovedì 4 settembre all’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE – VOTI AI LOOK SUL RED CARPET), scende in campo il quarto dei cinque film italiani in Concorso (TUTTI I 21 FILM IN CONCORSO – TUTTI I FILM ITALIANI), Elisa (TRAILER) di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi. Elisa, trentacinque anni, è in carcere da dieci, condannata per avere ucciso la sorella maggiore e averne bruciato il cadavere, senza motivi apparenti. Sostiene di ricordare poco o niente del delitto, come se avesse alzato un velo di silenzio tra sé e il passato. Ma quando decide di incontrare il criminologo Alaoui e partecipare alle sue ricerche, in un dialogo teso e inesorabile i ricordi iniziano a prendere forma, e nel dolore di accettare fino in fondo la sua colpa Elisa intravede, forse, il primo passo di una possibile redenzione.

In Concorso anche Nühai (Girl) di Shu Qi. Una ragazzina trova conforto nell’amicizia con un’altra bambina con un nome simile, che incarna i sogni che lei ha represso. Le sue aspirazioni, però, sono messe alla prova dal passato della madre, che riflette le sue stesse difficoltà e la intrappola in un circolo vizioso di disperazione.

Grande attesa per il debutto Fuori Concorso della nuova serie Netflix Il Mostro (TRAILER) di Stefano Sollima. Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma. Una beretta calibro 22. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: il Mostro di Firenze. Questa storia è stata ricostruita sulla base dei procedimenti e delle indagini ancora in corso. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque.

Ancora Fuori Concorso c’è Hateshinaki Scarlet (Scarlet) del maestro dell’animazione Mamoru Hosoda. La protagonista di questa potente avventura animata tra le pieghe del tempo è Scarlet, principessa medievale ed esperta spadaccina che intraprende una pericolosa missione per vendicare la morte del padre.

Infine, Fuori Concorso anche Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò. Mangiatore di vita, Ferdinando Scianna è oggi un signore di oltre ottant’anni, con una mente scattante, piena di storie incredibili. Può persino raccontare di aver fatto delle prove di morte. Entrare nella sua vita vuol dire ripercorrere un’esistenza segnata da incontri con alcuni giganti della cultura del Novecento, intessuta di amicizie e domande sul senso del fotografare, sul significato che può ancora avere produrre delle immagini.

Ieri, mercoledì 3 settembre, il film in Concorso The Voice of Hind Rajab (RECENSIONE) di Kaouther Bena Hania ha ricevuto 24 minuti di applausi, mentre la pellicola Fuori Concorso In the Hand of Dante di Julian Schnabel ha ricevuto un'ovazione di 9 minuti e mezzo.