Mostra del Cinema di Venezia 2025, voti ai look sul red carpet di oggi

2/15 ©Getty

Dopo l'exploit con le paillettes di ieri sera, Alba Parietti torna sul red carpet vestita di lustrini. Anche stavolta, per l'attrice e presentarice italiana, l'abito a tutta luce ha un design lineare e molto femminile. Unici accessori oltre ai sandali coi tacchi, un maxi anello e orecchini lunghi. Voto: 7.5

Mostra Cinema Venezia 2025, i look sul red carpet con Valeria Bruni Tedeschi e Jason Momoa