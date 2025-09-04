Mostra del Cinema di Venezia 2025, voti ai look sul red carpet di oggi

Esplora tutte le offerte Sky
Mostra Cinema Venezia 2025, voti ai look sul red carpet, da Alba Parietti a Barbara Ronchi

Spettacolo fotogallery
15 foto
©Getty

La nona sfilata serale sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2025 è preceduta dall'annuncio della scomparsa di Giorgio Armani, le cui creazioni sono sempre state protagoniste della kermesse. Nel pomeriggio attese le star di "Elisa", pellicola italiana In Concorso. In serata, quelle della serie "Il Mostro" di Stefano Sollima. I migliori momenti moda e i voti alle singole uscite - IN AGGIORNAMENTO 

A cura di Vittoria Romagnuolo

