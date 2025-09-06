Mostra del Cinema di Venezia, cerimonia di chiusura di oggi in diretta

Si è svolta nel giardino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia la cerimonia di consegna della 24esima edizione del Premio Fondazione Mimmo Rotella, evento collaterale della 82esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il riconoscimento è stato assegnato al regista Paolo Sorrentino: "Con La Grazia, Paolo Sorrentino conferma la sua straordinaria capacità d'integrare profondità narrativa, intensità visiva e raffinata ricerca estetica. Il film si muove tra realtà e trascendenza affrontando i temi universali della fede, del destino e della fragilità umana con una sensibilità capace di coinvolgere intensamente lo spettatore. Lo sguardo poetico e visionario del regista napoletano si intreccia con la forza evocativa delle immagini in un linguaggio cinematografico in costante dialogo con l'estetica e l'arte contemporanea. L'eredità artistica di Mimmo Rotella e in particolare dei suoi décollages si evidenzia in elementi quali la frammentazione, la memoria, la rielaborazione del reale intesi come strumenti necessari per ripensare il presente e costruire nuovi immaginari".

Il riconoscimento, istituito nel 2001 per volontà di Mimmo Rotella, celebra la relazione tra i linguaggi del cinema e delle arti visive. Hanno consegnato il Premio il presidente della Fondazione Mimmo Rotella, Nicola Canal, il direttore Artistico del Premio, Gianvito Casadonte, e i rappresentanti delle istituzioni culturali e del mondo del cinema internazionale. Dal 2014 il Premio Fondazione Mimmo Rotella ha visto insigniti protagonisti del calibro di Al Pacino, Michael Caine, Ai Weiwei, Willem Dafoe, Julian Schnabel, Hayao Miyazaki, Shirin Neshat e Mick Jagger. Tra gli italiani artisti come Toni Servillo, Mario Martone, Marco Bellocchio e Ascanio Celestini. Nel 2024 il Premio era stato attribuito a Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.