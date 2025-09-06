Mostra del Cinema di Venezia, cerimonia di chiusura di oggi in diretta

Mostra del Cinema di Venezia 2025, oggi la cerimonia di premiazione. Seguila in DIRETTA
Alle ore 19 inizia in Sala Grande la serata dei premi condotta da Emanuela Fanelli. La Giuria Internazionale presieduta da Alexander Payne e con la regista italiana Maura Delpero assegnerà Leone d'Oro per il Miglior film e gli altri premi ufficiali. Riconoscimenti anche per le sezioni Orizzonti, Orizzonti Extra, Venezia Classici, Venice Immersive e il Premio Venezia Opera Prima. Il film di chiusura Fuori Concorso è Chien 51 di Cédric Jimenez con Louis Garrel e Valeria Bruni Tedeschi
Sabato 6 settembre alle ore 19 inizia in Sala Grande la cerimonia di chiusura (DOVE VEDERLA) dell’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE– VOTI AI LOOK SUL RED CARPET) condotta da Emanuela Fanelli.
La Giuria Internazionale è presieduta dal regista e sceneggiatore statunitense Alexander Payne ed è composta anche dal regista e sceneggiatore francese Stéphane Brizé, dalla regista e sceneggiatrice italiana Maura Delpero, dal regista, sceneggiatore e produttore rumeno Cristian Mungiu, dal regista e scrittore iraniano Mohammad Rasoulof, dall’attrice, scrittrice e sceneggiatrice brasiliana Fernanda Torres e dall’attrice cinese Zhao Tao.
Nel corso dell’evento saranno assegnati i seguenti premi:
- CONCORSO (TUTTI I 21 FILM IN CONCORSO):
- Leone d’Oro per il Miglior film:
- Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria:
- Leone d’Argento – Premio per la Miglior regia:
- Coppa Volpi per la Migliore interpretazione femminile:
- Coppa Volpi per la Migliore interpretazione maschile:
- Premio per la Miglior sceneggiatura:
- Premio Speciale della Giuria:
- Premio Marcello Mastroianni a un Giovane attore o attrice emergente:
- ORIZZONTI:
- Premio Orizzonti per il Miglior Film:
- Premio Orizzonti per la Migliore Regia:
- Premio Speciale della Giuria Orizzonti:
- Premio Orizzonti per la Migliore attrice:
- Premio Orizzonti per il Migliore attore:
- Premio Orizzonti per la Migliore sceneggiatura:
- Premio Orizzonti per il Migliore cortometraggio:
- ORIZZONTI EXTRA:
- Premio degli Spettatori – Armani Beauty:
- PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA:
- Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”:
- VENEZIA CLASSICI:
- Premio Venezia Classici per il Miglior documentario sul cinema:
- Premio Venezia Classici per il Miglior film restaurato:
- VENICE IMMERSIVE:
- Gran Premio Venice Immersive:
- Premio Speciale della Giuria Venice Immersive:
- Premio per la Realizzazione Venice Immersive:
- PREMI ALLA CARRIERA:
- Kim Novak
- Werner Herzog
Il film di chiusura Fuori Concorso è il noir distopico Chien 51 di Cédric Jimenez e con Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris e Valeria Bruni Tedeschi. In un futuro non lontano Parigi è divisa in tre zone che separano le classi sociali, e nessuno può sfuggire ad ALMA, un’intelligenza artificiale predittiva che ha rivoluzionato le forze dell’ordine. Quando il creatore di ALMA viene assassinato, Salia, un agente di alto livello, e Zem, un poliziotto disilluso, sono costretti a collaborare per risolvere un omicidio che potrebbe portare a galla gli oscuri segreti del sistema di cui sono al servizio.
I voti ai look sul red carpet, da Stefania Sandrelli a Laura Chiatti
Alla vigilia della cerimonia di chiusura della 82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e della consegna dei premi, sono arrivate in Concorso le pellicole Un film fatto per bene di Franco Maresco e The Sun Rises on Us All di Cai Shangjun. Protagonisti della penultima serata anche Piero Pelù e gli interpreti del film Fuori Concorso L'isola di Andrea di Antonio Capuano. Per la decima sfilata al Lido sono apparsi anche gli ospiti del Premio Nuovo IMAIE Venice Award. Tra tutti, hanno spiccato Stefania Sandrelli e Laura Chiatti, entrambe in nero
A Paolo Sorrentino il Mimmo Rotella Award
Si è svolta nel giardino della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia la cerimonia di consegna della 24esima edizione del Premio Fondazione Mimmo Rotella, evento collaterale della 82esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il riconoscimento è stato assegnato al regista Paolo Sorrentino: "Con La Grazia, Paolo Sorrentino conferma la sua straordinaria capacità d'integrare profondità narrativa, intensità visiva e raffinata ricerca estetica. Il film si muove tra realtà e trascendenza affrontando i temi universali della fede, del destino e della fragilità umana con una sensibilità capace di coinvolgere intensamente lo spettatore. Lo sguardo poetico e visionario del regista napoletano si intreccia con la forza evocativa delle immagini in un linguaggio cinematografico in costante dialogo con l'estetica e l'arte contemporanea. L'eredità artistica di Mimmo Rotella e in particolare dei suoi décollages si evidenzia in elementi quali la frammentazione, la memoria, la rielaborazione del reale intesi come strumenti necessari per ripensare il presente e costruire nuovi immaginari".
Il riconoscimento, istituito nel 2001 per volontà di Mimmo Rotella, celebra la relazione tra i linguaggi del cinema e delle arti visive. Hanno consegnato il Premio il presidente della Fondazione Mimmo Rotella, Nicola Canal, il direttore Artistico del Premio, Gianvito Casadonte, e i rappresentanti delle istituzioni culturali e del mondo del cinema internazionale. Dal 2014 il Premio Fondazione Mimmo Rotella ha visto insigniti protagonisti del calibro di Al Pacino, Michael Caine, Ai Weiwei, Willem Dafoe, Julian Schnabel, Hayao Miyazaki, Shirin Neshat e Mick Jagger. Tra gli italiani artisti come Toni Servillo, Mario Martone, Marco Bellocchio e Ascanio Celestini. Nel 2024 il Premio era stato attribuito a Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.
