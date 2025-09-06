Orfeo, il film di Villoresi da Buzzati a Venezia. La recensione

Alla Mostra di Venezia 82 arriva Orfeo, film visionario di Virgilio Villoresi ispirato a Poema a fumetti di Dino Buzzati. Una recensione che racconta un viaggio onirico tra amore e morte, stop-motion artigianale e suggestioni surrealiste. Luca Vergoni, Giulia Maenza e Vinicio Marchioni guidano lo spettatore in un mondo sospeso tra sogno e memoria.

Orfeo di Virgilio Villoresi è un atto di coraggio e di poesia. Non solo perché porta sullo schermo Poema a fumetti di Dino Buzzati, pubblicato nel 1969 e considerato la prima graphic novel italiana, ma perché osa restituire la forza perturbante di quell’opera attraverso il linguaggio del cinema artigianale. Buzzati reimmaginava il mito di Orfeo ed Euridice in una Milano malinconica e sensuale, affrontando i suoi temi ossessivi – amore, morte, mistero, desiderio. Villoresi li rielabora con un’estetica che è insieme omaggio e reinvenzione: girato interamente in pellicola 16 mm, con scenografie costruite a mano e creature animate in stop-motion, Orfeo diventa un’esperienza sensoriale totale, un viaggio che sembra scorrere con la logica instabile del sogno

Il giovane pianista Orfeo, solitario e visionario, incontra la ballerina Eura in un locale notturno. L’amore che nasce è assoluto, febbrile, ma segnato da un segreto: lei custodisce una malattia, o forse un destino ineluttabile. Quando Eura scompare, Orfeo la intravede entrare in una porta misteriosa su via Saterna, davanti alla villa abbandonata che lo ossessiona fin dall’infanzia. Varcata quella soglia, entra in un aldilà popolato da Melusine, parate di scheletri militari, figure enigmatiche come l’Uomo Verde – interpretato da Vinicio Marchioni – e la Giacca, custode di un sapere oscuro. Il suo cammino lo condurrà a un ultimo incontro con Eura, su un treno che poggia sul suo stesso pianoforte. Un addio struggente, prima che lei svanisca per sempre. Restano un anello e la musica: la promessa che il ricordo sopravvive, che l’amore continua a vivere nelle note

L’aldilà come sogno che ti osserva

Il film contiene una battuta che ne è la chiave di volta: «L’aldilà non è un luogo, è un sogno che ti osserva». Non un semplice spazio di transito, ma uno specchio che riflette desideri, paure, memorie. In questa visione, la discesa di Orfeo non è solo un viaggio mitico, ma anche un attraversamento psichico e poetico.

Villoresi orchestra una vera e propria danza macabra, ma non troppo: un balletto immaginifico in cui nel carnet figurano Tim Burton, David Lynch, Alberto Savinio, Giorgio de Chirico. Un’antologia della sensualità raffinata, in cui la performance di Giuditta Sin, novella Theda Bara, incarna tutta la giocosità e la seduzione del burlesque: un passo, uno sguardo, un gesto bastano a evocare mondi interi.

Un artigianato che diventa visione

Villoresi, definito “figlio della scuola di Méliès”, ha realizzato il film come un laboratorio di illusioni ottiche e invenzioni manuali. Nessun effetto digitale post-prodotto, ma vetri inclinati, proiezioni dirette in macchina, miniature animate e scenografie costruite come un teatro di posa.

Il risultato è un’opera che fonde cinema sperimentale, surrealismo e suggestioni che rimandano tanto a Jean Cocteau (Le sang d’un poète) quanto all’animazione dell’Europa dell’Est anni Sessanta. In questa dimensione sospesa, il confine tra reale e fantastico si dissolve: ogni inquadratura è