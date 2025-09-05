Mostra del Cinema di Venezia 2025, voti ai look sul red carpet di oggi

Esplora tutte le offerte Sky
Mostra del Cinema di Venezia 2025, i voti ai look sul red carpet del 5 settembre. FOTO

Cinema fotogallery
12 foto
©Getty

Alla vigilia della cerimonia di chiusura della 82esima edizione della kermesse e della consegna dei premi, è il turno del film di Maresco in Concorso, "Un film fatto per bene (Bravo Bene!)" e del film cinese " The Sun Rises on Us All". In serata attesi Piero Pelù e i protagonisti de "L'isola di Andrea" di Antonio Capuano. Ecco i migliori moment di stile della decima sfilata al Lido - IN AGGIORNAMENTO 

A cura di Vittoria Romagnuolo

