Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Mostra Cinema Venezia 2025, le scarpe più belle (e le più strane) viste sul red carpet

Cinema fotogallery
11 foto
©Getty

Le scarpe contano a Venezia, specialmente per le celebrità chiamate a sfilare sul tappeto rosso col loro look migliore. Mai come quest'anno, complici le tendenze e la preferenza per gli abiti lunghi, i tacchi alti e le calzature con platform sono stati una scelta obbligata. Abbiamo visto di tutto oltre alle classiche stringate di pelle lucida da uomo e ai sandali gioiello per le signore: dagli stivali, alle ciabatte. Ecco una carrellata di tutte quelle che ci hanno colpito

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Mostra Cinema Venezia 2025, le scarpe che abbiamo visto sul red carpet

Cinema

Le scarpe contano a Venezia, specialmente per le celebrità chiamate a sfilare sul tappeto rosso...

11 foto

Fabio Mancini, chi è il modello scoperto da Giorgio Armani

Spettacolo

Fabio Mancini, scoperto da Giorgio Armani, ha ricordato lo stilista scomparso il 4 settembre...

8 foto

Mostra Cinema Venezia 2025, voti ai look su red carpet del 5 settembre

Cinema

Alla vigilia della cerimonia di chiusura della 82esima edizione della kermesse e della consegna...

14 foto

Chi è Nikki Rodriguez, protagonista della serie "Uno splendido errore"

Serie TV

Titolo originale "My life with the Walter Boys", l'amatissimo teen drama ha per protagonista...

11 foto

Venezia 2025, spacchi, scollature e trasparenze sul red carpet. FOTO

Cinema

Se a Cannes il rigido dress code dell'ultima edizione ha imposto il divieto alle ospiti della...

14 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Mostra del Cinema di Venezia, cerimonia di chiusura di oggi in diretta

    live Cinema

    Alle ore 19 Emanuela Fanelli conduce la premiazione con la Giuria Internazionale di Alexander...

    Orfeo, il film di Villoresi da Buzzati a Venezia. La recensione

    Paolo Nizza

    Vasco Rossi, il tour degli stadi del 2026 partirà da Rimini

    Musica

    Il rocker di Zocca annuncia la data zero del "Vasco Live 2026". Giorno e luogo ancora da...