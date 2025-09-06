Sangre del Toro, il ritratto visionario di Guillermo del Toro

Presentato a Venezia Classici, il film di Yves Montmayeur accompagna lo spettatore in un labirinto incantato, tra Guadalajara e Parigi, per esplorare l’immaginario mostruoso e umanista di Guillermo del Toro. Con le voci di David Cronenberg, Junji Ito ed Eugenio Caballero, intreccia mostri, arte e spiritualità, svelando le radici culturali e personali del regista messicano

Sangre del Toro non è soltanto un titolo evocativo, ma una chiave simbolica: il sangue del toro, creatura di forza e sacrificio, diventa metafora del cinema di Guillermo del Toro, da sempre popolato da mostri, vittime e outsider. Presentato nella sezione Venezia Classici della 82esima Mostra del Cinema ( LA DIRETTA ), il documentario di Yves Montmayeur si propone come un viaggio iniziatico: dall’infanzia barocca a Guadalajara ai corridoi segreti di musei parigini, il regista messicano si mostra come un Minotauro benevolo, guida e custode del proprio labirinto artistico.

L’esposizione come atto rivelatore

Il cuore pulsante del film è l’esposizione En Casa Con Mis Monstruos, allestita nel 2019 a Guadalajara. In quell’occasione del Toro aprì il suo personale gabinetto delle meraviglie, fatto di ex voto, reliquie religiose, pupazzi, disegni e oggetti macabri. Montmayeur trasforma questa mostra in un percorso cinematografico, alternando interviste e riprese delle opere con inserti dai film più celebri: da Il labirinto del fauno a La forma dell’acqua, passando per Hellboy. Non si tratta di un inventario filologico, ma di un mosaico poetico, in cui ogni immagine è un tassello di un immaginario più grande.

La morte come compagna di viaggio

Nel commento del regista, emerge con forza il tema che attraversa tutto il cinema di del Toro: la morte come presenza costante, radicata nella cultura messicana e nella sua dimensione sincretica, tra eredità precolombiana e cattolicesimo coloniale. Il film sottolinea come questo rapporto ancestrale abbia nutrito la sensibilità del cineasta, che fin da bambino si è confrontato con malattie, lutti e creature fantastiche. Non a caso, le sue storie non sono mai semplici favole dell’orrore, ma parabole di sacrificio e redenzione.

Oltre il cinema: le influenze artistiche

Montmayeur non si limita a celebrare i successi di del Toro, ma scava nelle sue passioni e nelle influenze che hanno plasmato la sua visione. Appaiono figure come David Cronenberg, maestro della mutazione del corpo, il mangaka Junji Ito, re del terrore illustrato, e l’anatomista settecentesco Honoré Fragonard, che trasformava i cadaveri in spettacoli estetici. Del Toro, con la sua consueta umiltà, si inserisce in questa catena di artisti che dialogano attraverso i secoli, riconoscendo di essere soltanto un anello del grande racconto dell’arte.