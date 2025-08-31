In concorso a Venezia con Father Mother Sister Brother, il regista si conferma uno dei maestri assoluti del cinema indipendente americano. Dai tempi di Stranger Than Paradise a Dead Man, da Paterson a Only Lovers Left Alive, il suo sguardo ha reinventato la poesia del quotidiano. Un ritratto poetico e una recensione della sua carriera, tra musica, silenzi e misteri