Natale no-contact, tra trend social e tutela della salute mentale

Durante le festività, e in occasione del Natale in particolare, l’obbligo simbolico di stare insieme rende più evidenti tensioni mai risolte. E sempre più spesso viene raccontata sui social network e sui media la scelta di chi decide di rompere con la famiglia d’origine anche durante le feste, per tutelarsi dallo stress emotivo. Resta da capire se si tratti solo di un trend social o di un fenomeno vero e proprio, sintomo di una società più attenta al benessere psico-emotivo