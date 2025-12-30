Natale no-contact, tra trend social e tutela della salute mentale
Durante le festività, e in occasione del Natale in particolare, l’obbligo simbolico di stare insieme rende più evidenti tensioni mai risolte. E sempre più spesso viene raccontata sui social network e sui media la scelta di chi decide di rompere con la famiglia d’origine anche durante le feste, per tutelarsi dallo stress emotivo. Resta da capire se si tratti solo di un trend social o di un fenomeno vero e proprio, sintomo di una società più attenta al benessere psico-emotivo
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider