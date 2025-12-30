Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Natale no-contact, tra trend social e tutela della salute mentale

Agnese Ranaldi

©Getty

Durante le festività, e in occasione del Natale in particolare, l’obbligo simbolico di stare insieme rende più evidenti tensioni mai risolte. E sempre più spesso viene raccontata sui social network e sui media la scelta di chi decide di rompere con la famiglia d’origine anche durante le feste, per tutelarsi dallo stress emotivo. Resta da capire se si tratti solo di un trend social o di un fenomeno vero e proprio, sintomo di una società più attenta al benessere psico-emotivo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ