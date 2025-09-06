Tutti i vincitori della Mostra del Cinema di Venezia 2025, da Jim Jarmusch a Toni ServilloCinema ©Getty
Introduzione
La Giuria di Venezia 82, presieduta dal regista e sceneggiatore statunitense Alexander Payne e composta da Stéphane Brizé (regista e sceneggiatore francese), Maura Delpero (regista e sceneggiatrice italiana), Cristian Mungiu (scrittore, regista e produttore rumeno), Mohammad Rasoulof (regista, scrittore e produttore iraniano), Fernanda Torres (attrice, scrittrice e sceneggiatrice brasiliana) e Zhao Tao (attrice cinese), dopo aver visionato i 21 film in competizione all’edizione del 2025 della Mostra del Cinema di Venezia ha deciso di assegnare i seguenti premi.
Trovate di seguito tutti i premi nell’ambito dell’82ma Mostra del Cinema di Venezia.
IN AGGIORNAMENTO
Quello che devi sapere
Leone d’oro per il miglior film a Father Mother Sister Brother
Il prestigioso Leone d’oro per il miglior film va a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch (USA, Irlanda, Francia).
Father Mother Sister Brother segna il ritorno di Jim Jarmusch con un film intimo e corale, costruito in tre atti. Ambientato tra Stati Uniti, Irlanda e Francia, il trittico esplora con sguardo delicato e senza giudizi i legami complessi tra genitori e figli adulti e tra fratelli, alternando ironia e malinconia. Con un cast stellare che include Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling e Cate Blanchett, la pellicola conferma lo stile contemplativo del regista, capace di trasformare piccoli dettagli quotidiani in poesia visiva.
"Father Mother Sister Brother è una sorta di anti-film d’azione, il cui stile discreto e pacato è attentamente costruito per consentire l’accumularsi di piccoli dettagli, quasi come fiori disposti con cura in tre delicate composizioni”, queste le parole del regista statunitense Jim Jarmusch. “Le collaborazioni con i magistrali direttori della fotografia Frederick Elmes e Yorick Le Saux, il brillante montatore Affonso Gonçalves e altri collaboratori di lunga data elevano a una forma di cinema puro ciò che è iniziato come parole su carta”, conclude Jarmusch.
Leone d’argento - Gran Premio della Giuria a The Voice of Hind Rajab
Il Leone d’argento - Gran Premio della Giuria va al film The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia).
Dopo aver vinto il Leoncino d’Oro e premi Unicef e Croce Rossa (assegnati nella giornata di ieri, venerdì 5 settembre), oggi sabato 6 settembre la pellicola che racconta la storia reale di una bambina di sei anni intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza si aggiudica anche il Leone d’argento - Gran Premio della Giuria.
Il nuovo film della regista tunisina Kaouther Ben Hania, prodotto da Mime Films e Tanit Films insieme a James Wilson e Odessa Rae, in 90 minuti di intensa tensione ricostruisce la vicenda reale di Hind Rajab, bambina intrappolata in un’automobile a Gaza, la cui voce disperata, registrata dai volontari della Croce Rossa, diventa il cuore narrativo del film. Con un approccio rigoroso e una messa in scena essenziale, Ben Hania sceglie di lasciare la violenza fuori campo per concentrarsi su attesa, paura e impotenza, trasformando una tragedia individuale in testimonianza universale. Sostenuta dalle interpretazioni di Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury e Amer Hlehel, e da una squadra tecnica di alto livello, la regista firma un’opera che interroga la memoria collettiva e riafferma il potere del cinema come strumento di resistenza e di ascolto. Alla première del film - mercoledì 3 settembre - sono seguiti 24 minuti di applausi. Il pubblico ha iniziato a gridare “Palestina libera”. L’attore Motaz Malhees ha poi esposto una bandiera palestinese. Anche Joaquin Phoenix e Rooney Mara, che hanno collaborato come produttori esecutivi, hanno assistito all’anteprima, dove il cast ha mostrato una foto della bambina uccisa protagonista della pellicola.
Leone d’argento - Premio per la migliore regia a Benny Safdie
A vincere il Leone d’argento - Premio per la migliore regia è Benny Safdie per il film The Smashing Machine (Usa). Safdie, qui autore di regia, sceneggiatura e montaggio, ha portato in Concorso una pellicola che racconta l’ascesa e le contraddizioni di Mark Kerr, leggenda dell’UFC e delle arti marziali miste, interpretato da Dwayne Johnson in un ruolo che ne mette in luce non solo la potenza fisica, ma anche le fragilità intime. Al suo fianco Emily Blunt dà volto a Dawn Staples, compagna e specchio delle sue vulnerabilità.
Più che un biopic sportivo, l’opera si configura come un ritratto umano complesso, in cui Safdie esplora il peso della fama e la tensione tra dominio sul ring e fragilità fuori dall’arena, attraverso un cinema fatto di empatia radicale e immersione emotiva.
“Volevamo identificarci con questi personaggi al punto di sentirli nostri”, ha affermato Benny Safdie. “Ho iniziato a chiamare quest’approccio una sorta di empatia radicale, innanzitutto perché l’empatia dovrebbe essere celebrata e poi perché volevo lasciare negli spettatori un ricordo indelebile di questo film”.
Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Xin Zhilei
La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile va a Xin Zhilei per il suo ruolo nel film Ri gua zhong tian (The sun rises on us all), produzione della Cina firmata dal regista cinese Cai Shangjun. Un dramma intenso e visionario, sostenuto da una produzione internazionale e da un cast di primo piano. Il film racconta una storia di sacrificio e colpa che attraversa decenni: un uomo che si assume la responsabilità di un crimine commesso dalla donna amata, e una donna che, incapace di restituire quel gesto estremo, sceglie la fuga. Il ricongiungimento anni dopo mette in luce un passato impossibile da cancellare, tra rimorsi irrisolti e la ricerca di una redenzione che si rivela inafferrabile.
La pellicola si configura come un ritratto struggente di passioni ferite e destini segnati, un film che racconta in maniera mirabile i dilemmi morali dell’animo umano.
Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile Toni Servillo
A vincere la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile è Toni Servillo per il suo lavoro nel film La Grazia di Paolo Sorrentino (Italia).
L’attore campano interpreta qui Mariano De Santis, Presidente della Repubblica immaginario. È un cattolico e vedovo, chiamato a concludere il suo mandato affrontando due richieste di grazia che mettono a dura prova le sue convinzioni morali. In bilico tra dovere istituzionale e fragilità personale, l’uomo riflette sul senso della giustizia, del perdono e della responsabilità, in un racconto che unisce rigore politico e intimità familiare. Sorrentino e il suo attore con cui ormai la collaborazione è ultra consolidata costruiscono un film che esplora il valore del dubbio come esercizio di coscienza, rievocando atmosfere sospese tra realismo e poesia e ribadendo la centralità dei dilemmi morali nel cinema di entrambi, regista e attore.
Premio per la migliore sceneggiatura per À pied d’œuvre
A essere insigniti del Premio per la migliore sceneggiatura sono Valérie Donzelli e Gilles Marchand per il film À pied d’œuvre (At Work) diretto da Valérie Donzelli (Francia).
La pellicola premiata per la sceneggiatura propone un ritratto intimo e radicale di un artista che sceglie la scrittura come via di libertà, abbandonando il successo fotografico per una vita segnata dalla precarietà. Interpretato da Bastien Bouillon, il protagonista attraversa un percorso fatto di rinunce, disciplina e ostinata ricerca di autenticità, in una narrazione che mescola autoironia e lucidità. Un film che restituisce una riflessione universale sul senso del creare e sul prezzo da pagare per inseguire la propria vocazione. Un’opera sobria e potente che invita lo spettatore a interrogarsi sul valore reale del successo.
Premio speciale della giuria a Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi
È Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi (Italia) a vincere il Premio speciale della giuria. La pellicola segna il ritorno di Rosi con un documentario in bianco e nero che indaga il legame profondo tra memoria, storia e quotidianità nei territori del Golfo di Napoli. Tra fumarole dei Campi Flegrei, rovine sommerse e le tracce di Pompei ed Ercolano, il regista compone un mosaico di vite: archeologi giapponesi che da vent’anni scavano Villa Augustea, devoti che affollano il santuario della Madonna dell’Arco, bambini seguiti da un maestro di strada, vigili del fuoco che affrontano le paure della comunità, fino alle navi siriane che scaricano grano ucraino a Torre Annunziata. Con il suo sguardo sospeso tra realismo e poesia, Gianfranco Rosi trasforma un paesaggio fragile e millenario in una macchina del tempo, restituendo un ritratto vibrante di un luogo in cui la Storia e il presente si incontrano sotto le nuvole del Vesuvio.
Premio Marcello Mastroianni a un attore emergente a Luna Wedler
Il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente è assegnato a Luna Wedler per la sua interpretazione nel film Silent Friend di Ildikó Enyedi (Germania, Ungheria, Francia).
Il nuovo film della regista ungherese Enyedi intreccia tre epoche e tre vite diverse attorno a un maestoso ginkgo biloba nel cuore di un antico giardino botanico tedesco: nel 1908, la prima donna ammessa all’università scopre i segreti dell’universo attraverso la fotografia delle piante; nel 1972, una giovane studentessa vive un cambiamento profondo osservando un semplice geranio; nel 2020, un neuroscienziato di Hong Kong esplora la mente dei neonati con esperimenti che coinvolgono l’albero secolare. Luna Wedler è, insieme con Tony Leung Chiu-wai, tra gli interpreti principali. La pellicola esplora i delicati e goffi tentativi dell’essere umano di stabilire un legame con la natura, sottolineando il mistero e la persistenza di ciò che esiste al di fuori della nostra percezione. La regista definisce il film come un omaggio alla curiosità umana e alla ricerca scientifica, un invito a riconoscere il nostro posto all’interno del mondo piuttosto che sopra di esso.