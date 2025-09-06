Tutti i vincitori della Mostra del Cinema di Venezia 2025

Il Leone d’argento - Gran Premio della Giuria va al film The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia).

Dopo aver vinto il Leoncino d’Oro e premi Unicef e Croce Rossa (assegnati nella giornata di ieri, venerdì 5 settembre), oggi sabato 6 settembre la pellicola che racconta la storia reale di una bambina di sei anni intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza si aggiudica anche il Leone d’argento - Gran Premio della Giuria.



Il nuovo film della regista tunisina Kaouther Ben Hania, prodotto da Mime Films e Tanit Films insieme a James Wilson e Odessa Rae, in 90 minuti di intensa tensione ricostruisce la vicenda reale di Hind Rajab, bambina intrappolata in un’automobile a Gaza, la cui voce disperata, registrata dai volontari della Croce Rossa, diventa il cuore narrativo del film. Con un approccio rigoroso e una messa in scena essenziale, Ben Hania sceglie di lasciare la violenza fuori campo per concentrarsi su attesa, paura e impotenza, trasformando una tragedia individuale in testimonianza universale. Sostenuta dalle interpretazioni di Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury e Amer Hlehel, e da una squadra tecnica di alto livello, la regista firma un’opera che interroga la memoria collettiva e riafferma il potere del cinema come strumento di resistenza e di ascolto. Alla première del film - mercoledì 3 settembre - sono seguiti 24 minuti di applausi. Il pubblico ha iniziato a gridare “Palestina libera”. L’attore Motaz Malhees ha poi esposto una bandiera palestinese. Anche Joaquin Phoenix e Rooney Mara, che hanno collaborato come produttori esecutivi, hanno assistito all’anteprima, dove il cast ha mostrato una foto della bambina uccisa protagonista della pellicola.