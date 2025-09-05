Mostra del Cinema di Venezia, dove vedere cerimonia di chiusura live

L'evento finale della kermesse si terrà domani, sabato 6 settembre alle ore 20, e sarà trasmesso in diretta dal Palazzo del Cinema al Lido e in streaming, anche sul sito e sui canali ufficiali della Biennale. L’attrice e autrice Emanuela Fanelli condurrà la serata, durante la quale saranno annunciati il Leone d’Oro al Miglior film e gli altri premi ufficiali. Il film di chiusura sarà Chien 51 di Cédric Jimenez e con Valeria Bruni Tedeschi

Domani, sabato 6 settembre, si terrà alle ore 20 la cerimonia di chiusura dell’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE – LA DIRETTA). L’evento sarà trasmesso in diretta dal Palazzo del Cinema al Lido su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, oltre che sul sito e sui canali ufficiali della Biennale. L’attrice e autrice Emanuela Fanelli condurrà la serata, durante la quale saranno annunciati il Leone d’Oro al Miglior film e gli altri premi ufficiali.

I PREMI Nell'ultima giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il film di chiusura sarà il thriller fantascientifico Chien 51 di Cédric Jimenez con protagoniste Gilles Lelouche, Adele Exarchopoulos e Valeria Bruni Tedeschi. Saranno inoltre assegnati tra i 21 film in Concorso il Leone d'Argento – Gran Premio della Giuria, il Leone d'Argento – Premio speciale per la regia, la Coppe Volpi per la Miglior interpretazione maschile e la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione femminile, il Premio Speciale per la Giuria e il Premio Marcello Mastroianni per il Miglior Esordiente. Secondo il regolamento, non sarà possibile assegnare ex aequo. La Giuria internazionale, presieduta dal regista e sceneggiatore statunitense Alexander Payne e composta anche dal regista e sceneggiatore francese Stéphane Brizé, dalla regista e sceneggiatrice italiana Maura Delpero, dal regista, sceneggiatore e produttore rumeno Cristian Mungiu, dal regista e scrittore iraniano Mohammad Rasoulof, dall'attrice, scrittrice e sceneggiatrice brasiliana Fernanda Torres e dall'attrice cinese Zhao Tao. Sempre nella stessa giornata saranno divulgati anche i vincitori del Premio Luigi De Laurentiis per la Miglior opera prima e i vincitori della sezione Orizzonti, con riguardo a Miglior film, Miglior regia, Premio Speciale della Giuria (distinta da quella che assegnerà il Leone d'Oro), Miglior interpretazione maschile e Miglior interpretazione femminile. Infine, spazio anche ai premi per la Miglior sceneggiatura e per il Miglior cortometraggio. Completeranno l'evento anche le premiazioni per le sezioni Venezia Classici e Venice Immersive.