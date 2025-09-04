Venezia, Foglietta e Laika fermate per sostegno a Flotilla

A Venezia l’artista Laika e l’attrice Anna Foglietta sono state fermate dai carabinieri durante la presentazione dell’opera We Are Coming a sostegno della Global Sumud Flotilla. “O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità”, ha dichiarato Laika.

La polizia ha fermato al Lido la barca con Laika e Anna Foglietta, che presentavano la nuova opera 'We Are Coming' a sostegno della Global Sumud Flotilla, secondo quanto riferisce il portavoce della street artist. "O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità", dichiara l'artista Laika in una nota. "L’arte oggi è un’azione pacifica e non violenta di sostegno alla Flotilla", commenta l'attrice Anna Foglietta. I Centri Sociali del Nord Est rilanciano: "Se la Flotilla sarà fermata, bloccheremo il porto di Venezia".