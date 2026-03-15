Torino manifesta contro il conflitto in Iran e Palestina

Circa 700 persone hanno partecipato a Torino a un corteo regionale di solidarietà con la Palestina e di protesta contro il conflitto in Iran. La manifestazione è partita da piazza XIII Dicembre sotto una pioggia battente, con uno striscione in testa che denunciava le politiche di Israele e USA, proclamando il sostegno ai due popoli colpiti dal conflitto. Il corteo ha attraversato il centro di Torino fino a raggiungere piazza Vittorio Veneto, e piazza Castello, dove è stata bruciata la bandiera di Israele. Gli organizzatori hanno ribadito l’importanza di mantenere viva l’attenzione internazionale sulla situazione Mediorientale, definendo "di annientamento" le politiche intraprese dagli Stati esteri.