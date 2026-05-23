Pollenzo, aperta la camera ardente per Carlo Petrini

Si è aperta all’Agenzia di Pollenzo la camera ardente per Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, morto a 76 anni. Alla cerimonia hanno partecipato amici, imprenditori e figure del mondo culturale.
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