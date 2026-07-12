Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un appartamento a Corsico, nel milanese. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, presentava ferite da coltello all'addome. La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione dei vicini ai vigili del fuoco. I carabinieri indagano per omicidio.
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Uomo trovato morto a Corsico: si indaga per omicidio
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