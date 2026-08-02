Pantelleria, Marina italiana abborda petroliera russa

La nave "Thaon di Revel" della Marina italiana ha abbordato la petroliera "Toa Payoh" a ovest di Pantelleria. L'imbarcazione appartiene alla "flotta ombra" russa ed è sottoposta a sanzioni dell'Unione europea. L'operazione è stata condotta nell'ambito della missione "Eunavfor Med Irini" per verificare la nazionalità dell'imbarcazione che naviga battendo la bandiera del Camerun.