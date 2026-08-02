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Anniversario strage di Bologna, in migliaia al corteo

Cronaca

A Bologna migliaia di persone hanno partecipato al corteo in occasione del quarantaseiesimo anniversario della strage del 2 agosto 1980 alla stazione, costata la vita a 85 persone. Alla marcia, partita da Palazzo D'Accursio, erano presenti anche i familiari di Abderrahim Fakir. Il sindaco Matteo Lepore ha sottolineato come la risposta alla tragedia abbia rafforzato la democrazia cittadina.

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