Anniversario strage di Bologna, in migliaia al corteo

A Bologna migliaia di persone hanno partecipato al corteo in occasione del quarantaseiesimo anniversario della strage del 2 agosto 1980 alla stazione, costata la vita a 85 persone. Alla marcia, partita da Palazzo D'Accursio, erano presenti anche i familiari di Abderrahim Fakir. Il sindaco Matteo Lepore ha sottolineato come la risposta alla tragedia abbia rafforzato la democrazia cittadina.