Omicidio nel Modenese dopo lite in casa: fermato un uomo

Un uomo di origini straniere è stato accoltellato a morte all'interno di un'abitazione nel centro di Montese, sull'Appennino modenese. L'omicidio è avvenuto a seguito di una lite con un altro uomo, che è stato fermato dai carabinieri. I militari dell'Arma stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la scientifica.