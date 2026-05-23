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Papa ad Acerra: interessi oscuri avvelenano Terra dei Fuochi

Cronaca

Papa Leone XIV ha visitato Acerra, nel Napoletano, nel cuore della Terra dei Fuochi, incontrando fedeli e famiglie delle vittime dell'inquinamento. Nel duomo di Santa Maria Assunta ha dichiarato: "Oscuri interessi mortali e indifferenza al bene comune hanno avvelenato l'ambiente". "Un esercito di pace guarirà questa terra", ha aggiunto il Pontefice, accolto nelle strade della città da oltre 12mila fedeli. "Lasciate morire il risentimento, praticate per primi la giustizia che chiedete, testimoniate la vita, educate alla cura", ha proseguito Leone XIV.

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