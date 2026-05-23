Omicidio Taranto, ambulanza in piazza già 13 minuti prima. VIDEO

I soccorsi sarebbero stati presenti sul posto quasi al momento dell’aggressione di Bakari Sako, il bracciante di 35 anni ucciso la notte del 9 maggio in piazza Fontana. A mostrare l’ambulanza è un video delle telecamere di videosorveglianza della zona finito agli atti delle indagini e mai emerso fino ad ora

Bakari Sako, il bracciante di 35 anni originario del Mali ucciso a Taranto da un gruppo di quattro minorenni e due maggiorenni, è stato aggredito e accoltellato in Piazza Fontana tra le ore 05:23 e le ore 05:26 del 9 maggio scorso. I soccorritori sono stati chiamati alle ore 05:34 e l'ambulanza è giunta sul posto alle ore 05:39. Agli atti, però, è spuntato un video registrato da una delle telecamere di videosorveglianza che affacciano sulla piazza che mostra l’arrivo di un mezzo del 118 già 13 minuti prima, alle ore 05:26. L’ambulanza, come si vede nel video, si ferma per 20 secondi e poi riparte.

Elemento da approfondire

Nelle indagini, che hanno portato al fermo del 22enne Cosimo Colucci, indagato per concorso in omicidio con il 20enne Fabio Sale e quatto minorenni tra i 15 e i 16 anni, questo dettaglio dell’ambulanza non era ancora emerso ma potrebbe essere un elemento da approfondire per i legali della difesa. Potrebbe infatti essere fondamentale chiarire la presenza dell’ambulanza qualora si dovesse accertare che, come qualcuno sostiene, ci fu chi si sbracciò nel tentativo inutile di richiamare l’attenzione dei sanitari. Inoltre, il medico legale dovrà chiarire se una richiesta di intervento più tempestiva avrebbe potuto salvare Bakari.