Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

Venerdì 5 settembre è il penultimo giorno dell’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE), dove arriva l’ultimo dei cinque film italiani in Concorso, l’autoritratto, viaggio nel cinema italiano e invettiva Un film fatto per bene di Franco Maresco che debutta al Lido “in absentia” del regista, perché lascia che il film parli da solo.

Le riprese del film di Franco Maresco su Carmelo Bene vengono bruscamente interrotte dopo l’ennesimo incidente sul set. A staccare la spina è il produttore Andrea Occhipinti, esasperato dai ciak infiniti e dai ripetuti ritardi. Dal canto suo, il regista accusa la produzione di “filmicidio”, facendo poi perdere le sue tracce. A cercare di ricucire lo strappo è un amico di Maresco, Umberto Cantone, che chiama a testimoni tutti coloro che hanno partecipato all’impresa, in un’indagine che è l’occasione per ripercorrere la personalità e le idee dell’autore più corrosivo e apocalittico del cinema italiano. E se intanto, lontano da tutto e da tutti, Maresco stesse ultimando il suo film, diventato “il solo modo per dare forma alla rabbia e all’orrore che provo per questo mondo di m***a”?