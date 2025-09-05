Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

Mostra del Cinema di Venezia 2025, oggi in Concorso il film italiano di Maresco. DIRETTA
In Concorso l'ultimo dei cinque film italiani è Un film fatto per bene di Franco Maresco. In gara anche The Sun Rises On Us All di Cai Shangjun e Silent Friend di Ildikó Enyedi. Fuori Concorso L’isola di Andrea di Antonio Capuano (regista vincitore del premio Bianchi del Sngci) con Vinicio Marchioni e Teresa Saponangelo, Hui Jia (Back Home) di Tsai Ming-liang, Francesco De Gregori Nevergreen di Stefano Pistolini, Nino. 18 giorni di Toni D’Angelo sul padre Nino D'Angelo e Piero Pelù. Rumore dentro di Francesco Fei
Venerdì 5 settembre è il penultimo giorno dell’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE– VOTI AI LOOK SUL RED CARPET), dove arriva l’ultimo dei cinque film italiani in Concorso (TUTTI I 21 FILM IN CONCORSO – TUTTI I FILM ITALIANI), l’autoritratto, viaggio nel cinema italiano e invettiva Un film fatto per bene di Franco Maresco che debutta al Lido “in absentia” del regista, perché lascia che il film parli da solo. Le riprese del film di Franco Maresco su Carmelo Bene vengono bruscamente interrotte dopo l’ennesimo incidente sul set.
In Concorso anche The Sun Rises On Us All di Cai Shangjun. Lui si è sacrificato per amore, assumendosi la colpa di un crimine commesso da lei. Incapace di ripagarlo per il sacrificio compiuto, lei parte per iniziare una nuova vita.
In Concorso, inoltre, Silent Friend di Ildikó Enyedi. Nel cuore di un giardino botanico in una città universitaria medievale in Germania si erge un maestoso ginkgo biloba. Questo testimone silenzioso ha osservato per oltre un secolo i tranquilli ritmi di trasformazione attraverso tre vite umane.
Fuori Concorso arriva L’isola di Andrea di Antonio Capuano (regista anche vincitore del premio Bianchi del Sngci) e con Vinicio Marchioni e Teresa Saponangelo. Marta e Guido non stanno più insieme. Andrea, otto anni e figlio unico, rende più problematica la loro separazione.
Ancora, Fuori Concorso c’è Hui Jia (Back Home)di Tsai Ming-liang. Anong è uno dei tanti laotiani che hanno lasciato la loro patria. All’inizio del 2025 il regista l’ha accompagnato in un viaggio di ritorno a casa.
Infine, Fuori Concorso i tre ritratti Francesco De Gregori Nevergreen di Stefano Pistolini, Nino. 18 giorni di Toni D’Angelo e Piero Pelù. Rumore dentro di Francesco Fei. Nel primo, nel novembre 2024: Francesco De Gregori sceglie un piccolo teatro di Milano, l’Out-Off, per intraprendere una residenza di venti concerti nel corso di un mese. Il secondo segue Nino D’Angelo durante la preparazione di un concerto evento che segna il suo ritorno sulle scene. Nel terzo, nell’ottobre 2022, durante una sessione di registrazione, Piero Pelù sviene per un improvviso shock che gli provoca un danno permanente al nervo acustico e una forte depressione.
