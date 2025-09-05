Nel 1968, alla Mostra di Venezia, esplose Nostra Signora dei Turchi, il capolavoro barocco e iconoclasta di Carmelo Bene, premiato con il Leone d’argento e accolto da polemiche, applausi e schiaffi. In occasione della presentazione a Venezia di Un film fatto per Bene di Franco Maresco, questo ricordo ne rievoca la forza incendiaria: un cinema che si autodistrugge, si parodizza e si reinventa, restando ancora oggi un atto unico di anarchia poetica