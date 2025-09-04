Il mago del Cremlino, tutto sul film con Jude Law nei panni di Putin

Nel film Il mago del Cremlino, nei panni di Putin troviamo Jude Law, che ha raccontato la complessità del ruolo: “Cos’è il potere? Non ho una risposta finale. Credo sia qualcosa di amorfo”. L’attore ha sottolineato la difficoltà di rendere un personaggio che in pubblico lascia trapelare pochissimo: “Come attore ero in conflitto, tra il cercare di rivelare poco e sentire molto”.

Law ha ammesso che la preparazione al ruolo è stata rivelatrice: “Per me è stato tutto una rivelazione perché sapevo bene poco di lui”. La sua interpretazione si concentra sul doppio registro di un leader freddo e impenetrabile, ma al tempo stesso capace di esercitare un controllo assoluto sulle persone intorno a sé.