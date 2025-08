Duse, il trailer e il poster del film con Valeria Bruni Tedeschi

In concorso alla 82.ma Mostra di Venezia e al cinema dal 18 settembre, Duse di Pietro Marcello racconta l’ultimo atto della più grande attrice del Novecento. Valeria Bruni Tedeschi ne incarna la fragilità e la potenza, in un film che è teatro, memoria e lotta. Da oggi sono disponibili trailer e poster ufficiali, con la diva ritratta in lacrime: uno sguardo che buca lo schermo e sfida la morte

E sul poster — una carezza spietata — il volto della Duse/Bruni Tedeschi è in primo piano, con le lacrime che solcano il viso come rughe del tempo e dello spirito. Occhi spalancati su un orizzonte invisibile, labbra tremanti, pelle trasparente come carta giapponese. È il ritratto della fragilità che ha fatto la Storia. È il manifesto di un film che promette di essere più di un biopic: una dichiarazione d’amore al teatro e alla resistenza artistica.

Da oggi sono disponibili il trailer e il poster ufficiale di Duse, il nuovo film di Pietro Marcello che sarà presentato in Concorso alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia e arriverà nelle sale italiane il 18 settembre, distribuito da PiperFilm. Ad interpretare l’icona Eleonora Duse è Valeria Bruni Tedeschi, in uno dei ruoli più complessi e vertiginosi della sua carriera.

Non è un ritorno, è un'ultima battaglia. Eleonora Duse, ormai avanti negli anni, con una carriera leggendaria alle spalle, sceglie di rimettersi in gioco in un’Italia lacerata tra la Grande Guerra e l’ascesa del fascismo. Non è solo il palcoscenico a chiamarla: è l’urgenza di dire ancora una volta chi è, in un mondo che cambia, che la minaccia, che la vorrebbe zitta.

Valeria Bruni Tedeschi, un volto che brucia

Valeria Bruni Tedeschi non interpreta la Duse: la incarna. Ne porta il peso come una reliquia incandescente. Nei suoi occhi, che nel trailer tremano come acque profonde, si legge tutto: la stanchezza, la fierezza, l’amore per un’arte che non salva ma consola. La Bruni Tedeschi si muove tra febbre e delicatezza, e firma con la sua performance una delle prove attoriali più vibranti degli ultimi anni.

Un film che è anche un atto politico

Duse non è solo un film in costume. È un’opera che riflette sul presente attraverso il passato. Con la sua consueta libertà poetica, Pietro Marcello dirige un racconto che fonde cinema, storia, teatro e immaginario. Un film che ha il coraggio di interrogarsi sul senso dell’arte in tempi feroci, e che celebra una figura femminile non come simbolo, ma come essere umano in lotta.

Marcello, già autore dello splendido Martin Eden, torna a raccontare l’intimità dell’epico con il suo sguardo inconfondibile: analogico, materico, emozionale. Accanto alla Bruni Tedeschi, un cast corale e raffinato: da Noémie Merlant a Fausto Russo Alesi, da Vincenzo Pirrotta a Noémie Lvovsky.