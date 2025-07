Mostra del cinema di Venezia 2025, cinque film italiani in concorso

Dal 27 agosto al 6 settembre la Mostra del Cinema di Venezia 2025 accoglie il meglio del cinema mondiale. In concorso cinque film italiani: La grazia di Paolo Sorrentino (film d’apertura), Elisa di Leonardo Di Costanzo, Duse di Pietro Marcello, Un film fatto per bene di Franco Maresco e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi. Chiude Chien 51 di Cédric Jimenez, sci-fi distopico con Louis Garrel e Valeria Bruni Tedeschi.

La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si svolge al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025, sotto la direzione di Alberto Barbera e la presidenza della Biennale firmata da Pietrangelo Buttafuoco. Ad aprire la rassegna sarà La grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino. Due i Leoni d’Oro alla carriera: Kim Novak e Werner Herzog, icone assolute del cinema classico e moderno. Presidente della giuria del concorso è il regista americano Alexander Payne. Buttafuoco: “La Mostra è un punto di riferimento per i giovani, un segnale di vitalità culturale” "Questa è una Mostra, non un festival", ha sottolineato Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, aprendo la presentazione ufficiale del programma della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, "Attraverso la struttura di Biennale Cinema – ha proseguito – ci siamo impegnati in un ambito specifico per condurci verso una speranza: quella di un cielo in assoluto più blu". Buttafuoco ha poi rimarcato il ruolo centrale che la Mostra riveste per le nuove generazioni: "È cresciuto in maniera costante il pubblico giovane. Basti pensare ai 2.300 studenti universitari già accreditati: un vero e proprio popolo, affezionato e sempre più numeroso, che dimostra uno straordinario attaccamento a questa antica istituzione culturale". "Sono loro – ha concluso – a riscoprire i grandi classici italiani e internazionali, ad ascoltare le lectio magistralis, a partecipare con entusiasmo. Un segnale forte di vitalità culturale che attraversa tutte le voci di questo straordinario catalogo in cui si esercitano le arti".

Venezia 2025, tra grandi autori, nuove visioni e cinque film italiani in concorso Nel Concorso ufficiale spiccano ben cinque film italiani: La grazia, Elisa di Leonardo Di Costanzo, Duse di Pietro Marcello, Un film fatto per bene di Franco Maresco e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi. Accanto a loro, autori internazionali del calibro di Yorgos Lanthimos, Guillermo Del Toro, Park Chan-wook, Jim Jarmusch, François Ozon e Kathryn Bigelow. A presiedere la giuria sarà il regista statunitense Alexander Payne, mentre i Leoni d’Oro alla carriera saranno assegnati a due leggende del cinema mondiale: Kim Novak e Werner Herzog. Non mancano le grandi firme anche fuori concorso, da Luca Guadagnino a Gus Van Sant, da Julian Schnabel ad Antonio Capuano. La sezione Non Fiction ospita voci potenti come quelle di Herzog, Martel, Poitras e Sofia Coppola, mentre Orizzonti apre con Mother di Teona Strugar Mitevska (con Noomi Rapace nel ruolo di Madre Teresa) e raccoglie opere di respiro globale tra autori emergenti e cinema sperimentale. Completano il programma le sezioni Spotlight, Serie TV, Venezia Classici, Final Cut e lea Settimana Internazionale della Critica

Film in Concorso – Selezione ufficiale Grandi autori, ritorni attesissimi e cinema d’impatto globale: la competizione ufficiale della 82ª Mostra del Cinema di Venezia offre un panorama ricco e variegato. Tra i 23 titoli in concorso, troviamo giganti come Del Toro, Bigelow, Lanthimos, Park Chan-wook, Assayas, Sorrentino e Maresco, accanto a nuove voci e grandi interpreti internazionali. La grazia , regia di Paolo Sorrentino – Film d’apertura

The Wizard of the Kremlin , regia di Olivier Assayas

Jay Kelly , regia di Noah Baumbach, con George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern

The Voice of Hind Rajab , regia di Kaouther Ben Hania

A House of Dynamite , regia di Kathryn Bigelow, con Idris Elba, Rebecca Ferguson

Ri Gua Zhong Tian (The Sun Rises On Us All) , regia di Cai Shangjui

Frankenstein , regia di Guillermo Del Toro, con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth

Elisa , regia di Leonardo Di Costanzo, con Barbara Ronchi, Valeria Golino

À pied d'œuvre , regia di Valérie Donzelli

Silent Friend , regia di Ildikó Enyedi, con Tony Leung, Léa Seydoux

The Testament of Ann Lee , regia di [regista non indicato], con Amanda Seyfried

Father Mother Sister Brother , regia di Jim Jarmusch, con Cate Blanchett, Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling

Bugonia , regia di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Jesse Plemons

Duse , regia di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi

Un film fatto per bene , regia di Franco Maresco

Orphan , regia di László Nemes

L'étranger , regia di François Ozon – dal romanzo di Albert Camus

No Other Choice , regia di Park Chan-wook

Sotto le nuvole , regia di Gianfranco Rosi

The Smashing Machine , regia di Benny Safdie, con Dwayne Johnson, Emily Blunt

Nühai, regia di Shu Qi

Fuori concorso - Fiction Fuori Concorso – Fiction Grandi firme, ritorni d’autore e star internazionali Il Fuori Concorso accoglie anche quest’anno una selezione di film attesissimi, tra prime mondiali, opere visionarie e cinema d’autore con cast stellari. Dal thriller fantascientifico Chien 51, scelto come film di chiusura, al ritorno di Gus Van Sant, fino a After The Hunt di Luca Guadagnino con Julia Roberts, la sezione spazia tra generi e stili, segnando il presente (e il futuro) del grande schermo. Chien 51 , regia di Cédric Jimenez, con Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel – Film di chiusura

Sermon to the Void , regia di Hilal Baydarov

L’isola di Andrea , regia di Antonio Capuano

Il Maestro , regia di Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino

After The Hunt , regia di Luca Guadagnino, con Julia Roberts, Eyo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny

Hateshinaki Scarlet , regia di Mamoru Hosoda

Den Sidste Viking (The Last Viking) , regia di Anders Thomas Jensen, con Mads Mikkelsen

In The Hand of Dante , regia di Julian Schnabel, con Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Franco Nero, Sabrina Impacciatore

La valle dei sorrisi , regia di Paolo Strippoli, con Michele Riondino

Dead Man's Wire , regia di Gus Van Sant, con Bill Skarsgård e Al Pacino

Orfeo, regia di Virgilio Villoresi

Fuori Concorso – Non Fiction Uno sguardo sul reale, tra memoria personale e storia collettiva Dalla Kabul fragile di Aboozar Amini ai fantasmi visionari di Werner Herzog, passando per Marc Jacobs secondo Sofia Coppola e la memoria del grande Ferdinando Scianna raccontata da Roberto Andò, la sezione Non Fiction esplora i confini del documentario come forma d’arte e riflessione. Un mosaico di voci, sguardi, archivi e viaggi interiori, dove la realtà diventa cinema e il cinema torna ad abitare la realtà. Kabul, Between Prayers , regia di Aboozar Amini

Ferdinando Scianna – Il fotografo dell'ombra , regia di Roberto Andò

Marc by Sofia , regia di Sofia Coppola – (su Marc Jacobs)

I diari di Angela – Noi due cineasti. Capitolo Terzo , regia di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi

Ghost Elephants , regia di Werner Herzog

Baba-wa al Qadhafi (My Father and Qaddafi) , regia di Jihan K.

The Tale of Sylian , regia di Tamara Kotevska

Nuestra Tierra , regia di Lucrecia Martel

Remake , regia di Ross McElwee

Kim Novak’s Vertigo , regia di Alexandre O. Philippe

Cover-Up , regia di Laura Poitras e Mark Obenhaus

Broken English , regia di Jane Pollard e Iain Forsyth

Zapiski Nastoyashego Prestopnika (Notes of a True Criminal) , regia di Alexander Rodnyansky e Andriy Alferov

Director’s Diary , regia di Alexander Sokurov

Hui Jia (Back Home), regia di Tsai Ming-liang

Sezione Orizzonti – Lungometraggi Mother , regia di Teona Strugar Mitevska – Film di apertura (su Madre Teresa, con Noomi Rapace)

Komedie Elahi (Divine Comedy) , regia di Ali Asgari

Hiedra , regia di Ana Cristina Barragán

Il rapimento di Arabella , regia di Carolina Cavalli

Estrany Riu (Strange River) , regia di Jaume Claret Muxart

Harà Watan (Lost Land) , regia di Akio Fujimoto

Grand Ciel , regia di Akiro Hata

Rose of Nevada , regia di Mark Jenkin

Late Fame , regia di Kent Jones – con Willem Dafoe

Dinti de lapte (Milk Teeth) , regia di Mihai Mincan

Pin de fartie , regia di Alejo Moguillansky

Otec (Father) , regia di Tereza Nvotová

En el camino , regia di David Pablos

Songs of Forgotten Trees , regia di Anuparna Roy

Un anno di scuola , regia di Laura Samani

The Souffleur , regia di Gaston Solnicki

Barrio triste , regia di Stillz

Human Resource , regia di Nawapol Thamrongrattanarit

Funeral Casino Blues, regia di Roderick Warich

Sezione Spotlight Hijra , regia di Shahad Ameen

Un cabo suelto , regia di Daniel Hendler

Made in EU , regia di Stephan Komandarev

Motor City , regia di Potsy Ponciroli

La hija de la española , regia di Mariana Rondón e Marité Ugas

À bras-le-corps , regia di Marie-Elsa Sgualdo

Calle Malaga , regia di Maryam Touzani

Ammazzare stanca, regia di Daniele Vicari

Sezione Orizzonti – Cortometraggi in Concorso (Anteprime mondiali, 19 Paesi coinvolti) Norheimsund , regia di Ana Alpízar – Cuba, USA – 12’

Merrimundi , regia di Niles Atallah – Cile – 21’

La ligne de vie (The Lifeline) , regia di Hugo Becker – Francia – 20’

Je crois entendre encore (I Hear It Still) , regia di Constance Bonnot – Francia – 16’

Kushta Mayn – La mia Costantinopoli , regia di Nicolò Folin – Italia – 19’

Praying Mantis , regia di Joe Hsieh, Yonfan – Taipei, Hong Kong – 18’

Yòu jiàn chuīyān (A Soil, a Culture, a River, a People) , regia di Viv Li – Germania, Belgio, Cina – 15’

El origen del mundo (The Origin of the World) , regia di Jazmin Lopez – Argentina – 12’

The Curfew , regia di Shehrezad Maher – USA – 19’

Lion Rock , regia di Nick Mayow, Prisca Bouchet – Nuova Zelanda – 16’

Saint Simeon , regia di Olubunmi Ogunsola – Nigeria – 18’

Utan Kelly (Without Kelly) , regia di Lovisa Sirén – Svezia – 15’

Coyotes , regia di Said Zagha – Palestina, Francia, Giordania, UK – 20’

Nedostupni (Unavailable), regia di Kyrylo Zemljanyj – Ucraina, Francia, Belgio, Bulgaria, Paesi Bassi – 20’ Fuori Concorso – Cortometraggi Rukeli , regia di Alessandro Rak – Italia, Svezia – Animazione – 5

Origin , regia di Yann Arthus-Bertrand

Boomerang Atomic , regia di Rachid Bouchareb

How to Shoot a Ghost, regia di Charlie Kaufman Approfondimento Queen Kelly è il film di preapertura della Mostra di Venezia

Sezione Serie TV Tra cinema e serialità: Venezia 2025 accoglie nel suo programma ufficiale anche quattro grandi serie tv, firmate da maestri come Marco Bellocchio, Stefano Sollima e Hagai Levi. Portobello (Ep. 1–2), regia di Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni

(Ep. 1–2), regia di Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni Un prophète (Ep. 1–8), regia di Enrico Maria Artale

(Ep. 1–8), regia di Enrico Maria Artale Etty (Ep. 1–6), regia di Hagai Levi

(Ep. 1–6), regia di Hagai Levi Il mostro (Ep. 1–4), regia di Stefano Sollima Approfondimento Il mostro di Firenze, al via le riprese per la serie tv Netflix

Fuori Concorso – Speciale Cinema e Musica Un omaggio in immagini a grandi icone della musica italiana e internazionale: da Nino D'Angelo a Piero Pelù, passando per Francesco De Gregori e il folk americano. Nino. 18 giorni , regia di Toni D'Angelo

Piero Pelù. Rumore dentro , regia di Francesco Fei

Newport and the Great Folk Dream , regia di Robert Gordon

Francesco De Gregori Nevergreen, regia di Stefano Pistolini

Venezia Classici – Film restaurati Amaro destino (House of Strangers), regia di Joseph L. Mankiewicz (1949)

(1949) Aniki Bóbó, regia di Manoel de Oliveira (1942)

(1942) Bashù - Il piccolo straniero, regia di Bahram Beyzai (1986)

(1986) Il delinquente delicato, regia di Don McGuire (1957)

(1957) Destino cieco, regia di Krzysztof Kieślowski (1981)

(1981) Due ettari di terra, regia di Bimal Roy (1953)

(1953) Kagi, regia di Kon Ichikawa (1959)

(1959) Kwaidan, regia di Masaki Kobayashi (1965)

(1965) Lolita, regia di Stanley Kubrick (1962)

(1962) Il magnifico cornuto, regia di Antonio Pietrangeli (1964)

(1964) Il marchio del rinnegato, regia di Hugo Fregonese (1951)

(1951) Matador, regia di Pedro Almodóvar (1986)

(1986) Il porto delle nebbie, regia di Marcel Carné (1938)

(1938) Quel treno per Yuma (3:10 to Yuma), regia di Delmer Daves (1957)

(1957) Roma ore 11, regia di Giuseppe De Santis (1952)

(1952) Lo spettro, regia di Riccardo Freda (1963)

(1963) Ti ho sposato per allegria, regia di Luciano Salce (1967)

(1967) Vive l'amour, regia di Tsai Ming-liang (1994) Approfondimento Venezia 2025, i film classici restaurati alla Mostra del Cinema

Final Cut in Venice Fiction: House of the Wind, regia di Kouemo Yanghu Auguste Bernard (Camerun, Benin, Francia, Belgio)

(Camerun, Benin, Francia, Belgio) Mi sembra (Meu semba), regia di Hugo Salvaterra (Angola)

(Angola) Standing at the Ruins, regia di Saeed Taji Farouky (Egitto, Regno Unito)

(Egitto, Regno Unito) The Station, regia di Sara Ishaq (Yemen, Giordania, Francia…)

(Yemen, Giordania, Francia…) Yesterday the Eye Didn't Sleep, regia di Rakan Mayasi (Belgio, Libano, Palestina) Documentari: Legacy (Soleil, lune, étoiles), regia di Mamadou Dia (Senegal, Francia)

(Senegal, Francia) Untitled Yemen Project, regia di Mariam Al-Dhubhani (Yemen, Qatar, Francia, Norvegia)

(Yemen, Qatar, Francia, Norvegia) Out of School (La cour des grands), regia di Hind Bensari (Danimarca, Marocco) Approfondimento Mostra del Cinema di Venezia 2025: ecco le giurie dell’edizione 82

Settimana Internazionale della Critica (SIC) In concorso: AGON, regia di Giulio Bertelli

Cotton Queen, regia di Suzannah Mirghani

Gorgonà, regia di Evi Kalogiropoulou

Ish, regia di Imran Perretta

Roqia, regia di Yanis Koussim

Straight Circle, regia di Oliver Hudson

Waking Hours, regia di Federico Cammarata e Filippo Foscarini Fuori concorso: Les immortelles, regia di Caroline Deruas Perano – Film d’apertura

– 100 Nights of Hero, regia di Julia Jackman – Film di chiusura Cortometraggi in concorso: ARCA, regia di Lorenzo Quagliozzi

Festa di famiglia, regia di Nadir Taji

Marina, regia di Paoli de Luca

La moto, regia di Mattia Giampietruzzi

El pütì pèrs, regia di Paolo Baiguera

The Pørnøgraphər, regia di HARIEL

Sante, regia di Valeria Gaudieri Corti fuori concorso: Restare, regia di Fabio Bobbio – Film d’apertura

– Confini, canti, regia di Simone Massi – Film di chiusura Approfondimento Venezia 2025: il nuovo cinema della 40ª Settimana della Critica