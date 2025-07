Venezia 2025: il nuovo cinema della 40ª Settimana della Critica

Dal 27 agosto al 6 settembre 2025 torna alla Mostra del Cinema di Venezia la 40ª edizione della Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma curata dal SNCCI. Sette film d’esordio in concorso, due eventi speciali, e un focus su giovani registi italiani con SIC@SIC, che festeggia i suoi dieci anni. In palio premi prestigiosi come il Gran Premio IWONDERFULL e il Leone del Futuro. Un appuntamento centrale per scoprire il cinema che verrà

Dal 27 agosto al 6 settembre 2025, in occasione dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, la Settimana Internazionale della Critica (SIC) celebra un doppio anniversario: quarant’anni di attività e dieci anni del progetto SIC@SIC dedicato ai cortometraggi italiani. Fondata nel 1984 dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), la Settimana della Critica è diventata un punto di riferimento per il cinema d’autore internazionale, con uno sguardo costante alla sperimentazione e ai talenti emergenti. Basti pensare che da qui sono passati nomi come Mike Leigh, Olivier Assayas, Pedro Costa, Harmony Korine, Kenneth Lonergan e Roberta Torre.

I film in concorso: sguardi sul presente Per la 40ª edizione, il comitato di selezione guidato da Beatrice Fiorentino ha scelto 7 lungometraggi d'esordio, presentati in anteprima mondiale. Le opere spaziano dalla fantascienza sportiva di Agon di Giulio Bertelli all'allegoria politica di Roqia di Yanis Koussim, fino all'intimità documentaria di Waking Hours di Cammarata e Foscarini. Completano il programma due titoli fuori concorso: Stereo Girls di Caroline Deruas Peano come film d'apertura, e 100 Nights of Hero di Julia Jackman in chiusura. A Wave in the Ocean

Premi e riconoscimenti I film in concorso concorrono a numerosi premi, tra cui: Gran Premio IWONDERFULL (10.000 euro al miglior film)

Premio del Pubblico (3.000 euro)

Premio Luciano Sovena al miglior produttore indipendente

Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il miglior contributo tecnico

Premio Circolo del Cinema di Verona per il film più innovativo Tutti i film in concorso sono inoltre eleggibili per il Leone del Futuro – Premio “Luigi De Laurentiis” per la miglior opera prima del Festival di Venezia.

SIC@SIC: 10 anni di cortometraggi italiani SIC@SIC, la sezione dedicata ai cortometraggi di giovani autori italiani, compie dieci anni. Anche nel 2025 presenterà 7 corti in anteprima mondiale, tra cui Arca di Lorenzo Quagliozzi, Marina di Paoli De Luca e Sante di Valeria Gaudieri. Una selezione libera, audace e stilisticamente matura, che esplora temi di identità, desiderio, memoria e trasformazione. Grazie alla collaborazione con Cinecittà e partner tecnici come Frame by Frame, Stadion Video e Advista, i corti selezionati saranno promossi anche a livello internazionale.

IWONDERFULL: tra visione d'autore e streaming IWONDERFULL, main partner della SIC per il quarto anno consecutivo, offrirà una selezione di cortometraggi delle prime dieci edizioni di SIC@SIC su Prime Video Channels dal 27 agosto, con una seconda uscita a ottobre dedicata ai titoli del 2025. Un laboratorio di futuro La 40ª edizione della Settimana Internazionale della Critica si conferma come uno dei luoghi più fertili per il cinema emergente. Tra coraggio curatoriale e voglia di esplorare nuove visioni, la SIC continua a tracciare una mappa in movimento del presente cinematografico — e delle sue infinite possibilità.

I film in concorso alla 40ª Settimana Internazionale della Critica Sette titoli in anteprima mondiale compongono la competizione ufficiale della 40ª SIC. Tra questi, Agon di Giulio Bertelli (Italia, USA, Francia), che riflette sul corpo, la tecnologia e lo sport in un'Olimpiade distopica. Dalla Palestina arriva Cotton Queen di Suzannah Mirghani, potente racconto femminile ambientato nei campi di cotone del Sudan. Gorgonà della regista greca Evi Kalogiropoulou reinterpreta il mito classico tra petrolio e potere, mentre ISH di Imran Perretta esplora l'adolescenza e l'identità nella Londra multiculturale. Roqia di Yanis Koussim è un horror metafisico tra memoria e possessione nell'Algeria postcoloniale, Straight Circle dell'inglese Oscar Hudson è una parabola kafkiana sulla follia della guerra, e Waking Hours di Federico Cammarata e Filippo Foscarini è un documentario poetico e ipnotico sulle rotte migratorie lungo il confine orientale dell'Europa.