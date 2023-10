La serie TV in quattro episodi sarà diretta da Stefano Sollima. Basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche, porterà in scena una delle più cruente vicende della cronaca italiana

Le riprese de Il Mostro sono iniziate. Netflix lo ha fatto sapere pubblicando sulla sua pagina Instagram una foto del primo ciak. La serie TV, ideata e diretta da Stefano Sollima, racconterà nei suoi quattro episodi le complesse indagini sul primo e più brutale serial killer della storia del nostro Paese: Il Mostro di Firenze.

Cosa sappiamo sulla serie TV Il Mostro

Tutto quanto vedremo nella serie TV Il Mostro sarà terribilmente vero. Perché, come la produzione ha spiegato in una nota, il racconto della verità è l'unico modo per rendere giustizia alle vittime. Nel corso delle indagini sul Mostro di Firenze, i possibili mostri sono stati tanti. Per tanti motivi. Ed è su di loro che Sollima si concentra. Perché il Male, quello con la M maiuscola, potrebbe vivere in chiunque. Nei sospetti, negli insospettabili. In chi guarda con odio, con rabbia, oppure con niente.

Per costruire la sua serie, il regista di Romanzo Criminale - La serie, di Gomorra - La serie e di Suburra, è partito dagli atti processuali, dalle testimonianze e dalle indagini su quegli otto duplici omicidi commessi con una calibro 22 nel corso di diciassette anni.

La data di uscita è ancora top secret, ma con ogni probabilità bisognerà attendere il 2024.