Giacomo Giannotti, attore italiano naturalizzato canadese, veste i panni di Diabolik. Noto attore teatrale, ha preso parte a diverse serie televisive. Dal 2015 al 2021 ha prestato il volto al dottor Andrew DeLuca in Grey's Anatomy

