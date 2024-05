17/23 Amazon MGM Studios

The Idea of You - Prime Video. L’attesissimo film è in arrivo il 2 maggio. Anne Hathaway è Solène, una madre single quarantenne desiderosa di innamorarsi. Mai si sarebbe immaginata, però, che quell'amore avrebbe avuto per oggetto un ventiquattrenne, oltretutto famoso. Quando nel backstage del Coachella incontra Hayes (Nicholas Galitzine), il suo cuore ha un sussulto. I due si innamorano all'istante, e cominciano una relazione bollente che fa scalpore per la differenza d’età

The Idea of You, arriva il film con Anne Hathaway: dalla trama al cast, cosa sappiamo