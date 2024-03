L’attesa è quasi terminata. Il film, ispirato alla nascita dello snack americano, è stato scritto e diretto da Jerry Seinfeld che veste anche i panni del protagonista. “Spike Feresten e io, per scherzo, ci siamo detti l’un l’altro ‘Facciamo un film sui Pop-Tarts' - ha raccontato Seinfeld -. E quando c’è stata la pandemia e non avevamo nulla da fare, lui ha detto ‘Scriviamolo davvero come un film’”.

Netflix ha pubblicato anche la sinossi ufficiale della pellicola: “Michigan, 1963: Kellogg's e Post, acerrimi nemici nel settore dei cereali, fanno a gara per creare uno snack che cambierà per sempre la colazione. Unfrosted è una storia di ambizione, tradimento, zucchero e minacciosi lattai interpretata da Jerry Seinfeld al suo debutto alla regia”.

Il film può contare su un cast corale: Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant, Max Greenfield, Christian Slater, Bill Burr, Daniel Levy, James Marsden e Jack McBrayer. Presenti anche Thomas Lennon, Bobby Moynihan, Adrian Martinez, Sarah Cooper e Fred Armisen.

“È un cast enorme - ha commentato Jerry Seinfeld - non ho idea di come sia diventato così grande. Ricordo che per molto tempo non abbiamo avuto nessuno e poi Hugh Grant ha telefonato e ha detto di aver sentito parlare del film e di voler interpretare Tony la tigre e poi abbiamo avuto tutti, è stato incredibile”. Unfrosted: storia di uno snack americano arriverà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 3 maggio.