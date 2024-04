Sei nell'anima, il 2 maggio su Netflix il film su Gianna Nannini

Il titolo, Sei nell'anima, è lo stesso di una delle canzoni più celebre di Gianna Nannini. L'attesissimo biopic sull'icona del rock si prepara a sbarcare su Netflix il prossimo 2 maggio. E porterà in scena una Gianna inedita.

Cosa sappiamo sul biopic Sei nell'anima

Il punto di partenza di Sei nell'anima è l'autobiografia di Gianna Nannini, uscita nel 2016: Ca**i miei. Cosa racconterà? La vita della cantante, dall'infanzia al successo, passando per l'anno che - la sua vita - la tagliò a metà: il 1983. Cosa successe in quell'anno? Successe che, secondo alcuni, Gianna Nanni non funzionava più. Ed era troppo vecchia per fare rock. Le consigliarono di togliersi due anni d'età, giusto per proseguire ancora un po' e per concludere Fotoromanza. Ma lei, proprio in quel momento, prese coscienza di sé. Di chi era, e di chi voleva essere. Nel 1983, la vecchia Gianna è scomparsa. E ne è nata una nuova, senza etichette, senza paura, senza giudizio. A interpretarla, in Sei nell'anima, è Letizia Toni. Che, nata a Pistoia 31 anni fa, ha rischiato la vita in un incidente. Per lei, Sei nell'anima è un po' una rivincita. E una rinascita. Nel cast troviamo poi Andrea Delogu nei panni di una giovane Mara Maionchi, Maurizio Lombardi, Selene Caramazza e Stefano Rossi Giordani.