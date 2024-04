Atlas, il trailer e cosa sapere sul film con Jennifer Lopez

JLo sarà un'analista che prende parte a una missione rischiosissima, in cui dovrà decidere se affidarsi o meno a un'intelligenza artificiale di nome Smith. Il film, diretto da Brad Peyton e scritto da Leo Sardarian e Aron Eli Coleite, vede nel cast la presenza di Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla e Mark Strong. Dal 24 maggio in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Jenniper Lopez dovrà confrontarsi con l’intelligenza artificiale in Atlas, il nuovo film Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dal 24 maggio. Il trailer – che potete vedere in alto su questa pagina – del nuovo lavoro cinematografico diretto da Brad Peyton è stato diffuso nella giornata di ieri sul canale YouTube del servizio di intrattenimento. Quel che viene fuori è un mix di azione, fantascienza e comicità, ambientato in futuro che non sembra poi così lontano.

Di cosa parla Atlas

JLo sarà Atlas Shepard, un’analista che decide di partecipare a una missione per catturare un robot ribelle. Ma le cose non vanno come il team di Atlas aveva sperato. Un attacco minaccia l’umanità e il personaggio di Jennifer Lopez si trova davanti a un bivio: affidarsi all’intelligenza artificiale o provare a salvarsi da sola. In un primo momento, Atlas sembra risoluta a rimanere sulle sue posizioni: “Non mi serve il tuo aiuto. Non mi fido di nessuna IA”. Eppure, quando le cose si fanno più complicate, non le resta che provare a fidarsi di Smith – è questo il nome del “programma in un computer”, come l’analista lo definisce –, “superando i limiti delle possibilità umane”, come si legge nel testo all’interno del trailer.

“Non temere. Non siamo altro che la versione migliore di voi”, dice Smith ad Atlas, per rassicurarla. E porta anche lo spettatore a riflettere su quanto l’intelligenza artificiale ormai ci assomigli. La scelta è anche quella di chi è dall’altra parte dello schermo: fidarsi o non fidarsi delle nuove tecnologie? Lasciarsi andare al futuro o rimanere fedeli alle proprie prospettive più tradizionali, così da non spingersi troppo oltre?