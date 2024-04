Jennifer Lopez cambia nome al tour il flop della vendita di biglietti

La popstar ha tentato un'operazione di rebranding. This Is Me...Live I The Greatest Hits sposta l'attenzione dalle canzoni del nuovo album This Is Me...Now ai grandi successi della sua carriera, più attrattivi per i fan

Flop di vendite di biglietti per il tour This Is Me...Now di Jennifer Lopez, che nel mese di marzo aveva già cancellato sette date negli Stati Uniti e che ora ha tentato di rimediare allo scarso successo dei futuri concerti con un rebranding. Come riportato da Variety, il primo tour in cinque anni esordirà in Florida il prossimo giugno con la rinnovata denominazione This Is Me...Live I The Greatest Hits, che sposta l'attenzione dalle canzoni del nuovo nono album in studio This Is Me...Now ai grandi successi della discografia della popstar, più attrattivi per i fan che non hanno mostrato particolare interesse per il suo lavoro più recente.