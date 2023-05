La Chimera, il film di Alice Rohrwacher in concorso a Cannes

Cinema

Il thriller psicologico Anatomie d'une Chute, diretto da Justine Triet, scava nei segreti di una famiglia incentrata sulla figura della scrittrice tedesca Sandra, che vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Dopo la morte di Samuel, avvenuta in circostanze misteriose, Sandra viene arrestata per omicidio e il processo svela non solo la complessa relazione con il marito, ma anche la personalità ambigua della donna. Complica inoltre la situazione la testimonianza di Daniel