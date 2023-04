Corti d'Argento, Nastro speciale a Le Pupille di Alice Rohrwacher

Il film già candidato agli Oscar ottiene un riconoscimento fuori concorso per la sua qualità. Ecco la selezione ufficiale dei titoli per l'edizione 2023 Condividi

Dopo l'Oscar sfiorato, arriva il Nastro d'Argento per Le Pupille, il cortometraggio live action di Alice Rohrwacher entrato nella cinquina finalista agli Academy Awards. Il premio speciale è stato annunciato lunedì 24 aprile insieme alla selezione ufficiale e ai titoli finalisti dei Corti d'Argento 2023. La motivazione al premio per Rohrwacher recita: "È un premio speciale, di eccellenza, per la straordinaria qualità, l'originalità e la grazia di una regista sempre più applaudita e amata in tutto il mondo che trasforma la piccola storia di un cortometraggio in un racconto di grande cinema". Son queste dunque le ragioni che hanno spinto i Giornalisti Cinematografici Italiani a riconoscere a Le Pupille un premio che va oltre il regolamento dei Corti d'Argento ai quali concorrono solo cortometraggi di durata non superiore ai 20'.

Le Pupille Prodotto da Carlo Cresto-Dina per Tempesta e Alfonso Cuarón e Gabriela Rodriguez per Esperanto Filmoj è stato distribuito in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dopo aver conquistato molti festival internazionali, oltre alla nomination agli Oscar®. Le Pupille è interpretato da Alba Rohrwacher, Valeria Bruni Tedeschi, Carmen Pommella, Greta Zuccheri Montanari, Luciano Vergaro detto 'Catirre' e Tatiana Lepore. Il regista Premio Oscar® Alfonso Cuarón ha coprodotto il corto in collaborazione con Esperanto Filmoj e la sua storica collaboratrice, la candidata all'Oscar® Gabriela Rodriguez, insieme a Carlo Cresto-Dina per Tempesta, produzione di tutti i film di Alice Rohrwacher.

SELEZIONE UFFICIALE 2023 E FINALISTI Sono inoltre stati annunciatii titoli in selezione ufficiale e i corti finalisti di quest'edizione del premio, scelti dal Direttivo Nazionale dei Nastri d'Argento tra i 220 corti di finzione e i 30 di animazione editi e usciti nel 2022. L'edizione 2023 si concluderà con la consegna dei riconoscimenti per i vincitori la mattina di giovedì 4 maggio a Roma nello Spazio della Regione Lazio SCENA. Con i due Nastri d'Argento che andranno ai vincitori saranno assegnati come sempre anche alcuni premi speciali tra i quali, nell'ambito dei corti di finzione, anche il riconoscimento della società Media Fenix che metterà a disposizione del vincitore l'impegno a finanziare la post-produzione di un prossimo corto.

LA SELEZIONE UFFICIALE 2023

BATTIMA di Federico Demattè

CALCUTTA di Adriano Valerio

CUORE di Pierpaolo De Mejo

FELIZ NAVIDAD di Greta Scarano

GUERRA TRA POVERI di Kassim Yassin Saleh

IL BARBIERE COMPLOTTISTA di Valerio Ferrara

KM9 di Filippo Valsecchi

LA FORNACE di Daniele Ciprì

LE VARIABILI DIPENDENTI di Lorenzo Tardella

MAMMAARRANCA di Francesco Piras

NOSTOS di Mauro Zingarelli

TORTO MARCIO di Prospero Pensa

TRACCE PERDUTE di Gianluca Gloria

TRIA - Del sentimento del tradire di Giulia Grandinetti

UGHETTO FORNO di Fabio Vasco

UN’ORA SOLA di Serena Corvaglia

A seguire i titoli finalisti tra i quali saranno assegnati i due Nastri d’Argento I CORTOMETRAGGI FINALISTI FINZIONE BATTIMA di Federico Demattè

CALCUTTA di Adriano Valerio

IL BARBIERE COMPLOTTISTA di Valerio Ferrara

LA FORNACE di Daniele Ciprì

LE VARIABILI DIPENDENTI di Lorenzo Tardella ANIMAZIONE A GUERRA FINITA, IN QUANTO A NOI di Simone Massi

CARAMELLE di Matteo Panebarco

CLAIR DE LUNE di Diego Zucchi, Fabio Bozzetto

FANTASMA di Donato Sansone

WHEN YOU WISH UPON A STAR di Domenico Modafferi