1/9 FOTO DI TIZIANA POLI

Le Pupille, il cortometraggio live action di Alice Rohrwacher è entrato nella cinquina delle nomination agli Oscar. Prodotto da Carlo Cresto-Dina per tempesta e Alfonso Cuarón per Esperanto Filmoj è stato distribuito in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dopo gli applausi in numerosi festival internazionali

Le Pupille, il trailer de cortometraggio