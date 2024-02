Beetlejuice 2, il poster svela la data d’uscita e il titolo del film

La locandina, che potete guardare in fondo a questo articolo, mostra un paio di mani che tengono un biglietto con un numero, proprio come era già stato visto nella scena della sala d'attesa dell'aldilà nel film originale del 1988.

Finalmente è entrato in produzione nel 2023, dopo anni di discussioni e un precedente tentativo fallito di un seguito intitolato Beetlejuice Goes Hawaiian. Ancora nel 2019, Burton aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a Usa Today che dubitava che un sequel si sarebbe mai fatto, anche se nel frattempo il film aveva ispirato un musical che è andato in scena a Broadway proprio quell'anno.

Burton ha dichiarato in un’intervista al magazine americano The Independent che mancava solo un "giorno e mezzo" di riprese prima dello sciopero e, dopo aver raggiunto l’accordo, il regista ha confermato che il film aveva terminato le riprese entro il novembre 2023. "Grazie a tutti i coinvolti", aveva scritto su Instagram.

L’inizio di settembre come data d’uscita del film



Come fa giustamente notare USA Today, la data di uscita del film all'inizio di settembre colloca Beetlejuice Beetlejuice in un periodo in cui la Warner Bros. ha precedentemente lanciato successi al botteghino come It nel 2017 e The Nun nel 2018.



In un recente sondaggio svolto da Fandango Media, LLC (azienda statunitense che vende biglietti per i cinema tramite il proprio sito web e tramite la sua applicazione mobile, nonché un fornitore di informazioni riguardanti televisione e altri media, anche attraverso i siti web controllati come Flixster, Movies.com e Rotten Tomatoes), il sequel del cult movie di Tim Burton è stato nominato il secondo film più atteso del 2024, dopo Deadpool 3 della Marvel.

Di seguito trovate il poster ufficiale di Beetlejuice 2, il cui titolo - lo ricordiamo - è Beetlejuice Beetlejuice. Attenzione a non ripeterlo una volta in più...