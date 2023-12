Beetlejuice 2, Tim Burton annuncia la fine delle riprese

Cinema

L'autore di pellicole come Edward mani di forbice e Nightmare Before Christmas ha incontrato i fan nel capoluogo piemontese, che fino al 7 aprile 2024 ospiterà al Museo Nazionale del Cinema l'esposizione Il Mondo di Tim Burton con più di 500 opere nate dal suo genio creativo

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha presentato la mostra Il Mondo di Tim Burton , un viaggio nell'universo visionario e nella creatività di Tim Burton allestito alla Mole Antonelliana fino al 7 aprile 2024. Un'esposizione con più di 500 opere che tra disegni, bozzetti, pupazzi e molto altro ripropone le atmosfere cupe e surreali ideate dal regista di Nightmare Before Christmas , Edward mani di forbice , La sposa cadavere , La fabbrica di cioccolato , Alice in Wonderland , Batman , Beetlejuice e Mercoledì

Nei suoi film Burton, 65 anni, racconta un mondo di reietti fatto di ragazzi con lame al posto delle mani, bambole sfregiate e scheletri sorridenti, con i quali si identifica: "È incredibile come il tempo passi ma alcune cose rimangano le stesse: oggi sono felice, me la cavicchio con la vita, eppure la sensazione di essere ancora quell’adolescente incompreso non mi abbandona " ha dichiarato il regista in un'intervista a Il Corriere della Sera

Interrogato sulla sensazione di incomprensione provata nonostante la venerazione dei fan, compresa quella dei migliaia radunati sotto la Mole per incontrare il regista, Burton ha risposto: "So che può sembrare strano ma non lo è. Questa sensazione fa parte di me, non è una posa. Anche se erano sentimenti che provavo da giovane, mi hanno sempre accompagnato, nonostante il successo, i traguardi"