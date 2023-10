3/16 Foto tratta dal profilo Instagram di Museo Nazionale del Cinema di Torino

Interrogato sulla sensazione di incomprensione provata nonostante la venerazione dei fan, compresa quella dei migliaia radunati sotto la Mole per incontrare il regista, Burton ha risposto: "So che può sembrare strano ma non lo è. Questa sensazione fa parte di me, non è una posa. Anche se erano sentimenti che provavo da giovane, mi hanno sempre accompagnato, nonostante il successo, i traguardi"

Mercoledì 2, Tim Burton conferma di essere coinvolto nel sequel