Mercoledì, Tim Burton svela cosa lo ha spinto a occuparsi della serie

Nel 2011 Tim Burton estrasse dal cilindro Dark Shadows. Al centro del film c’era una pallida e scalcinata famiglia, divenuta famosa con uno show televisivo quando il cineasta era ancora bambino. Pur raccontando storie differenti è impossibile non rintracciare similitudini tra questo universo e quello della Famiglia Addams. Oggi, a distanza di anni, scopriamo che poco tempo prima di Dark Shadows in realtà Tim Burton era stato vicinissimo a dirigere proprio una pellicola cinematografica sui personaggi di Chas Addams. Lo ha rivelato lui stesso, spiegando come nella sua testa quel film sarebbe dovuto essere in stop-motion, prospettiva che non entusiasmava i dirigenti Universal dell’epoca: “Credo che volessero realizzarlo con l’animazione al computer, in CGI”. Del progetto non se ne seppe più nulla ma oggi, a distanza di più di un decennio, il destino ha regalato a Tim Burton una nuova occasione.

Quando Tim Burton era Mercoledì Addams

A far scattare la scintilla nel cuore del papà di opere come Big Eyes è stata una sceneggiatura capitatagli tra le mani quasi per caso. Era proprio lo script della serie incentrata su Mercoledì, pensato dai creatori di Smalville Alfred Gough e Miles Millar. Per Burton durante la lettura è stato facile immedesimarsi subito nel personaggio, al punto da tornare quasi indietro nel tempo: “Quando ho letto lo script mi ha fatto ricordare quello che ho provato a scuola e quello che provi pensando ai tuoi genitori, come ti senti come persona”, ha spiegato. Ad accomunare il giovane Tim e Mercoledì è soprattutto, a sentire il regista, la sensazione di sentirsi sempre fuori luogo. Burton capiva i sentimenti della rampolla degli Addams, perennemente a disagio nelle vesti di studentessa della Nevermore Academy, perché anche lui li aveva provati prima. In lui è vivido soprattutto il ricordo del ballo della scuola nel 1976, quando si sentì la versione maschile della Carrie immaginata da Stephen King (e portata al cinema da Brian De Palma): “Ho sentito quella sensazione di esserci ma non fare parte della situazione. Certe emozioni non ti lasciano, per quanto tu voglia che se ne vadano”. La serie dovrebbe arrivare su Netflix a novembre. Se è vero che Burton e Mercoledì condividono la stessa “visione sul mondo” potrebbe essere il lavoro più autobiografico del regista di Big Fish.