Tim Burton, Jenna Ortega sarà Mercoledì Addams nella serie tv Netflix

Torna in tv il celebre personaggio della famiglia Addams, in una versione inedita e assolutamente contemporanea

Prende forma il progetto per la tv firmato da Tim Burton per Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW. “Mercoledì - Wednesday” ha finalmente una protagonista, la diciannovenne Jenna Ortega. La conferma è arrivata dalla stessa attrice, che ha postato una foto col copione del titolo, attualmente in lavorazione. La serie, divisa in otto episodi, è prodotta e diretta dal celebre regista.