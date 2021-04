Le migliori serie tv da vedere a maggio

15/15 ©Disney

Marvel’s M.O.D.O.K. (Disney Plus): da mercoledì 21 maggio. Genere: Sitcom. Trama: Serie animata in stop motion che porta sullo schermo MODOK, uno dei villain meno amati della Marvel. Ciò viene fatto, però, in maniera ilare. Le tante sconfitte subite lo hanno condotto a una tremenda crisi di mezza età, tra problemi nel suo matrimonio e una vita familiare in rovina.