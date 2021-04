The Underground Railroad, trailer della serie tv di Barry Jenkins

É stato diffuso il trailer ufficiale della serie TV “The Underground Railroad”, che farà il proprio debutto il 14 maggio su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e Now . Una serie limitata diretta da Barry Jenkins , regista premio Oscar. Un prodotto racchiuso in 10 episodi, basato sull’omonimo romanzo di Colson Whitehead , premio Pulitzer.

approfondimento

Un prodotto che, sulla carta, ha tutte le carte in regola per essere un assoluto successo e, soprattutto, una vera e propria perla sul piccolo schermo. Barry Jenkins è lo showrunner e regista di tutti gli episodi prodotti. Ricopre inoltre il ruolo di executive producer, il che evidenzia il grado di coinvolgimento in quest’avventura televisiva.