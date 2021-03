Them: il trailer della serie tv

Il 9 aprile 2021 sarà aggiunta una nuova serie TV su Amazon Prime Video. Si tratta di “ Them ”, visibile anche su Sky Q. Uno show che promette di regalare brividi e grande tensione al pubblico, come dimostrano le sequenze racchiuse nel trailer diffuso dalla piattaforma di streaming.

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a marzo

Il responsabile della creazione della serie è Little Marvin, mentre la produzione è stata affidata a Lena Waithe. Un progetto nel quale Amazon sembra credere particolarmente. Basti pensare al fatto che, nonostante non sia ancora stata caricato alcun episodio sulla piattaforma, sia stata già rinnovata per una seconda stagione.

In fase di presentazione dello show, Little Marvin aveva provato a spiegare l’ottica sfruttata per la scrittura. Una parte importante del sogno americano è rappresentata dal riuscire a possedere la casa nella quale si vive. Un obiettivo cruciale soprattutto per la comunità nera. Una dimostrazione concreta del lavoro svolto per una vita, del percorso effettuato. L’obiettivo è quello di mostrare come tutto ciò possa trasformarsi in un vero e proprio incubo per alcuni cittadini americani, a causa del dilagante razzismo. “Them” porterà in scena l’orrore e il terrore che tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella vita.

Ecco le parole dell'attrice Deborah Ayorinde: “Inutile dire che i nostri vicini non sono contenti che siamo lì. Iniziano a terrorizzarci, così da farci tornare da dove veniamo. Per l’intera stagione vi sono delle entità soprannaturali maligne che non ci vogliono, proprio come gli abitanti del posto. Ci ritroviamo a combattere su più fronti”.