John Adams, la trama della serie tv in arrivo su Sky

Paul Giamatti – il Chuck Rhoades di Billions, e non vediamo l'ora di vedere la seconda parte della stagione 5, in onda prossimamente – è John Adams nell'omonima miniserie targata HBO del 2008 che arriva finalmente anche in Italia, su Sky Atlantic. L'appuntamento con i primi due episodi (in totale sono sette) è per martedì 4 maggio alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW).

John Adams, di cosa parla la serie tv con Paul Giamatti approfondimento Diavoli 2, la nuova stagione prossimamente su Sky. FOTO John Adams – miniserie in 7 parti targata HBO tratta dal libro John Adams del Premio Pulitzer David McCullough, scritta da Kirk Ellis e diretta da Tom Hopper – mette in scena la straordinaria vita di quello che forse è il meno conosciuto tra i cosiddetti padri fondatori degli USA, quegli uomini che, il 4 luglio del 1776, firmarono la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America e che si batterono contro l'Impero Britannico per fare in modo che le Tredici Colonie finalmente fossero libere dal controllo della madrepatria, ormai più matrigna che madre. Tutti conosciamo e ricordiamo George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton e Benjamin Franklin, ma John Adams, seppur non altrettanto noto, non è stato meno importante, anzi: fu infatti il primo Vicepresidente dei neonati USA – al fianco di Washington, per l’appunto –, e poi fu il secondo Presidente, ma soprattutto fu una figura fondamentale di quel tormentato periodo della Storia Americana, e arrivò a battersi anima e corpo per perorare la causa dell’indipendenza, dedicando tutto sé stesso a questa missione.